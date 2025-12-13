قائمة السنغال - 8 من أبطال 2021 على رأس اختيارات ثياو في أمم إفريقيا 2025

أعلن بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب السنغال قائمة مكونة من 28 لاعبا للمشاركة في أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

وشهدت القائمة استدعاء إبراهيم مبابي لاعب باريس سان جيرمان وصاحب الـ 17 ربيعا للقائمة والذي يشغل مركز الجناح كأصغر لاعب في القائمة.

وضمت القائمة 8 لاعبين فازوا بلقب أمم إفريقيا 2021 هم إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي وساديو ماني وبولاي ديا وحبيب ديالو وعبدولاي سيك وإدريسا جانا جاي وإسماعيلا سار.

وجاءت قائمة أسود التيرانجا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي) – موري دياو )لو هافر الفرنسي) – يفين ضيوف (نيس الفرنسي)

الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) – موسى نياكتي (ليون الفرنسي) – الحاجي ماليك ضيوف (وست هام الإنجليزي) – خيربين دياتا (موناكو الفرنسي) – مامادو سار (ستراسبورج الفرنسي) – إسماعيل جاكوبس (جالاتاسراي التركي) – أنتوني ميندي (نيس الفرنسي) – عبدولاي سيك – إيلاي كامارا (أندرلخت البلجيكي)

الوسط: إدريسا جانا جاي (إيفرتون الإنجليزي) – لامين كامارا (موناكو الفرنسي) – حبيب ديارا (سندرلاند الإنجليزي) – بابي جاي (فياريال الإسباني) – بابي ماتار سار (توتنام الإنجليزي) – باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني)

الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي) – نيكولاس جاكسون (بايرن ميونيخ الألماني) – إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي) – بولاي ديا (لاتسيو الإيطالي) – شريف ندياي (سامسونسبور التركي) – إليمان ندياي (إيفرتون الإنجليزي) – حبيب ديالو (ميتز الفرنسي) – إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – شيخ سابالي (ميتز الفرنسي) – أساني دياو (كومو الإيطالي)

📋 La Liste des 28 joueurs sénegalais retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour la Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025. Le regroupement des lions débutera ce lundi 15 décembre à Diamniadio. pic.twitter.com/tuzpusnh7Q — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) December 13, 2025

ويتواجد منتخب السنغال على رأس المجموعة الرابعة رفقة الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

وتعد تلك المشاركة رقم 18 للسنغال في البطولة التي تحمل لقبها مرة واحدة جاءت في 2021 على حساب منتخب مصر.

وودع منتخب السنغال النسخة الماضية من ثمن النهائي على يد كوت ديفوار.