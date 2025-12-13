كوريري ديلو سبورت: ميلان يهتم بضم جابرييل جيسوس

أبدى ميلان الإيطالي اهتماما بضم البرازيلي جابرييل جيسوس لاعب أرسنال الإنجليزي في يناير المقبل.

ويعاني ميلان هجوميا إذ لم يسجل سانتياجو خيمينيز مهاجم الفريق سوى هدف وحيد في 11 ظهور هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية فإن ميلان أبدى اهتماما بضم جابريل جيسوس مهاجم أرسنال في يناير المقبل.

ولا يرغب النادي في استثمار مبلغ مالي كبير لضم مهاجم في يناير المقبل إلا في حالة بيع سانتياجو خيمينيز وروبن لوفتس تشك وهو ما سيفتح الباب للنادي للتعاقد مع مهاجم جديد.

ويعد البرازيلي واحد من أهداف ميلان في سوق الانتقالات الشتوية بعد تعافيه من الإصابة.

ويرغب جيسوس في الحصول على وقت أطول للمشاركة وهو ربما ما لن يمنحه له ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال.

ويستهدف جيسوس العودة لمنتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وأوضح التقرير إلى أن راتب البرازيلي قدره 3 ملايين يورو في الأشهر الـ 6 الأخيرة من الموسم.

صاحب الـ 28 عاما شارك لأول مرة هذا الموسم ضد كلوب بروج لمدة 28 دقيقة بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض له في يناير الماضي.

ويضع ميلان أسماء أخرى ضمن خياراته لتدعيم الهجوم أبرزها جوشوا زيركزي مهاجم مانشستر يونايتد ونيكلاس فولكروج مهاجم وست هام وأندريا بينامونتي مهاجم ساسولو.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بالتساوي مع نابولي حامل اللقب.

