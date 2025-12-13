جنش: كنت قريبا من العودة للزمالك.. وهذا ردي على اتهامات التفويت

رد محمود عبد الرحيم "جنش" لاعب الاتحاد السكندري على اتهامات تفويق المباريات للزمالك.

وقال جنش عبر قناة النهار: "ما حدث بيني وبين كارتيرون كان اختلافًا في وجهات النظر، كنت أريد المشاركة لأنني عدت من الإصابة وانتظرت كثيرًا، ولذلك تحدثت معه أكثر من مرة، ولكن لم يحدث أي اعتداء كما قيل".

وكشف "حسين لبيب جلس معي وأخبرني أن كارتيرون لن يطلب رحيلي، ولكنني لن أشارك أثناء تواجده، ولذلك طلبت الرحيل على سبيل الإعارة إلى مودرن سبورت، ثم فعل النادي الشرط الجزائي وأصبحت صفقة انتقال نهائي".

وتابع "موسمي الأخير مع الزمالك لم يكن الأفضل، بعد عودتي من الإصابة كان محمد أبو جبل هو من يشارك، ووسائل التواصل الاجتماعي صنعت بعض الحساسية، ولكن لم تحدث أي مشكلة بيننا".

وواصل "شعرنا بالحزن بعد رحيل جيسوالدو فيريرا خلال فترته الأولى، ولا أعرف كيفية رحيله، كان يعلمنا كرة القدم بشكل أكبر، على سبيل المثال إذا استلمت الكرة بطريقة غير صحيحة كان يفرض غرامة كبيرة".

وأكمل "الموسم الماضي كنت قريبًا جدًا من العودة للزمالك، ولكن مودرن سبورت تمسك بتواجدي، ولذلك اعتذرت عن الانضمام للفريق".

وشدد "لم أكن أشجع الزمالك في صغري، كنت أشجع الأولمبي والاتحاد السكندري، ولكن أصبحت مشجعًا للزمالك بعد انضمامي للفريق".

وأردف "اتهامي بالتفويت للزمالك؟ لم ألعب ضد الزمالك سوى 4 مباريات تقريبًا، والمباراة الوحيدة التي فزنا بها ضد الزمالك كنت أنا الحارس وكنت نجم المباراة، مودرن لا يفوز على الزمالك أبدًا ولم أشارك في معظم تلك المباريات، هل من الطبيعي أن أخاف جماهير الزمالك ولا أخاف الله؟".

وأضاف "العودة للزمالك؟ عقدي مع الاتحاد موسم واحد ولا أعرف مستقبلي بعده".

واستمر "أفضل موسم لي مع الزمالك كان 2019، وأيضًا 2014 كانت جيدة رغم أنني لم ألعب كثيرًا".

وأتم "الأهلي فاوضني مرة مع نهاية تعاقدي مع الزمالك، ولكنني أخبرتهم أنني سأمدد عقدي مع الفريق، والتعامل كان محترمًا".