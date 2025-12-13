هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 00:45

كتب : FilGoal

هشام نصر

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن أسباب رفض ناديه مقترح الحصول على أرض بديلة.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا مساء الجمعية أعلن من خلاله رفض مقترح الأرض البديلة لأرض النادي في أكتوبر.(طالع التفاصيل)

وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر إم بي سي مصر: "غدا سنرسل خطابا رسميا لرئاسة الجمهورية لشرح موضوع أرض اكتوبر وتوضيح أبعاده. سنلجأ للرئيس السيسي لأن الأمر أكبر من مجلس إدارة الزمالك أو الجمعية العمومية، هذه مشكلة 40 أو 50 مليون زملكاوي. التقارير التي وصلت عن الأرض من الواضح أنها مجتزئة، ونحن نريد شرح الوضع الصحيح".

وأضاف "تابعنا جميعا مشكلة مستحقات اللاعبين التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وماذا لو لم يتدخل هاني برزي وقبلها هشام نصر وغيرهما؟ في النهاية كل فرد له طاقة وحدود في التبرع".

وتابع "الحصول على أرض بديلة عائق كبير جدا، لقد حصلنا بناء على موافقات على مستحقات من المستثمرين في الأرض ومقاولين البناء الذين يتواصلوا معي يوميا للسؤال عن أموالهم".

وشدد "قطعة الأرض الأولى كانت في مول العرب، ثم حصلنا على قطعة حدائق أكتوبر، ولو حصلنا على أرض بديلة ستكون في منطقة أبعد، وسنبدأ من الصفر بعدما عملنا على مدار فترة طويلة مع استشاري قام بالتصميم وحصل على أموال. عدم عودة أرض الزمالك سيجعل النادي ينهار".

وكشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور. (طالع التفاصيل)

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

الزمالك أرض أكتوبر الرئيس السيسي
