رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو من أزمة سحب أرضه في هذه الحالة

أوضح رامي نصوحي عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي لن ينجو حال استمرار سحب أرض أكتوبر.

وكتب نصوحي عبر حسابه على فيسبوك "نجا الزمالك من أزمات كثيرة خلال الـ 20 عاما الماضية بفضل جماهيره، وكانت نجاته في كل مرة تشبه بالمعجزة".

وأضاف "لكن هذه المرة الوضع مختلف، الزمالك لن ينجو حال عدم استعادة أرض أكتوبر".

وأتم "من يطلع على ما يدور داخل المطبخ يعرف هذه الحقيقة جيدا".

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا منذ قليل بشأن مقترح الأرضة البديلة لفرع النادي في أكتوبر.

وكشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور. (طالع التفاصيل)

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.