رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو من أزمة سحب أرضه في هذه الحالة

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أوضح رامي نصوحي عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي لن ينجو حال استمرار سحب أرض أكتوبر.

وكتب نصوحي عبر حسابه على فيسبوك "نجا الزمالك من أزمات كثيرة خلال الـ 20 عاما الماضية بفضل جماهيره، وكانت نجاته في كل مرة تشبه بالمعجزة".

وأضاف "لكن هذه المرة الوضع مختلف، الزمالك لن ينجو حال عدم استعادة أرض أكتوبر".

وأتم "من يطلع على ما يدور داخل المطبخ يعرف هذه الحقيقة جيدا".

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا منذ قليل بشأن مقترح الأرضة البديلة لفرع النادي في أكتوبر.

وكشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور. (طالع التفاصيل)

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

وشدد الزمالك في بيانه على رفضه التام لفكرة الأرض البديلة وتمسكه باستعادة الأرض واستكمال إنشاء فرع النادي الجديد بمدينة حدائق أكتوبر.

وذكر مجلس إدارة الزمالك أنه سيواصل اتخاذ كافة الخطوات على كافة المسارات لتحقيق الهدف واستعادة الأرض.

كما ناشد مجلس إدارة الزمالك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالتدخل.

قد تكون صورة ‏نص‏

وجاء بيان مجلس إدارة الزمالك:

"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه منذ نال شرف المسؤولية كان وما زال يدرك أهمية مشروع فرع النادي الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، باعتباره الحلم الذي تاق له الملايين من أعضاء وجماهير ومحبي النادي عبر عقدين من الزمن، فضلًا عن كونه الأمل لتجاوز صعوبات تكاد تمنع النادي من استكمال دوره الرائد".

"وانطلاقًا من تلك الثوابت بدأ المجلس فور تولي المسؤولية تنفيذ خطة مدروسة لتجاوز كل الصعوبات الهندسية والإدارية والتمويلية، وتلقى النادي دعمًا حقيقيًا وجادًا من كافة أجهزة الدولة المعنية اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في دعم الرياضة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة".

"ثم انطلق العمل والبناء على الأرض بإشراف تام من جهات حكومية وطنية موثوقة وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأصبح النادي على مسافة عدة أشهر من نقل تدريبات جميع الفرق الجماعية إلى الفرع الجديد، وبات الحلم قاب قوسين أو أدنى أن يتحقق".

"إلا أن الجميع فوجئ بإجراء مباغت وغير مبرر تمثل في قيام جهاز المدينة التابع لها المشروع بسحب الأرض في مشهد صادم وغير مسبوق".

"ومنذ بداية الأزمة وخلال أربعة أشهر مضت لم يدخر المجلس جهدًا لوضع حل لها والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة لتوضيح الحقائق وشرح أبعاد الموقف وخطورته على حاضر ومستقبل النادي، وقد تلقينا تأكيدات متكررة على تفهم مطالبنا".

"إلا أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تواتر الحديث عن فكرة حصول النادي على أرض بديلة".

"وفي هذا الإطار فإن مجلس إدارة النادي، انطلاقًا من واجبه ومسؤوليته في صيانة حقوق ومصالح النادي وتحقيق طموحات وآمال أعضائه ومحبيه، فضلًا عن ثقته في عدالة وسلامة مطلبه، يؤكد الرفض التام لفكرة الأرض البديلة وتمسكه باستعادة الأرض واستكمال إنشاء فرع النادي، وسيواصل المجلس تحقيقًا لذلك الهدف اتخاذ كافة الخطوات على كافة المسارات".

"وأخيرًا نناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تدخله الكريم كعهدنا بفخامته إنصافًا للحق وتحقيقًا لحلم الملايين من أبناء هذا الشعب العظيم".

الزمالك رامي نصوحي
