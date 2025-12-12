الركراكي: رفضت المؤتمر الصحفي لأن المهم الآن هو العمل وليس الكلام

كشف وليد الركراكي مدرب المغرب سبب قراره بعدم إجراء مؤتمر صحفي للإعلان عن قائمة أسود الأطلس في كأس إفريقيا.

واكتفى الركراكي بالحديث عبر موقع الاتحاد المغربي لكرة القدم على يوتيوب.

وقال الركراكي: "الاستغناء عن المؤتمر الصحفي كان قرارا شخصيا يهدف إلى التركيز التام على التحضيرات".

وأضاف "نحن في سباق مع الزمن، والكلام سيتم بكثرة خلال البطولة… الآن المهم هو العمل".

وأوضح "اختيار القائمة لم يكن قرارا وليد اللحظة، بل ثمرة عمل دام لأكثر من سنة ونصف، منذ مرحلة ما بعد كأس العالم وكأس إفريقيا بكوت ديفوار".

وأتم الركراكي تصريحاته "بنينا مجموعة قوية ومتجانسة، اللاعبون يعرفون أسلوب لعبنا حياتنا داخل المنتخب، وضغط المنافسة. اعتمدنا على الجاهزية، التجربة، والانسجام".

ويستعد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا في الفترة من 18 ديسمبر حتى 21 يناير.

ويلعب المغرب ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات: مالي - زامبيا - جزر القمر.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) – منير المحمدي (نهضة بركان) – المهدي لحرار (الرجاء)

الدفاع: نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – غانم سايس (السد القطري) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – محمد الشيبي (بيراميدز) – جواد الياميق (النجمة السعودي) – أنس صلاح الدين (أيندهوفن الهولندي) – عبد الحميد آيت بودلال (ستاد رين الفرنسي) – آدم ماسينا (تورينو الإيطالي).

خط الوسط: عز الدين أوناحي (جيرونا الإسباني) – سفيان أمرابط (ريال بيتيس الإسباني) – بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) – إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) – إلياس بنصغير (باير ليفركوزن الألماني) – نائل العيناوي (روما الإيطالي) - أسامة تيرغالين (فينورد الهولندي).

خط الهجوم: يوسف النصيري (فنربخشة التركي) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) – عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) – إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) – إلياس إخوماش (فياريال الإسباني) – شمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنجليزي)

قائمة البدلاء

يوسف بالعمري (الرجاء) - حمزة إجمان (ليل الفرنسي)