قائمة غينيا الاستوائية - هداف 2023 ومهاجم شباب ريال مدريد على رأس الاختيارات في أمم إفريقيا

يظهر إيميلو نسوي هداف أمم إفريقيا 2023 على رأس قائمة غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا 2025.

وضم خوان ميشا المدير الفني لـ منتخب غينيا الاستوائية قائمة ضمت 28 لاعبا.

ولم تشهد القائمة انضمام أي لاعب جديد للقائمة، لكنها شهدت عودة باسيلو ندونج لاعب تيرانا الألباني وبيدرو أوبيانج لاعب مونزا لأول مرة منذ نوفمبر 2024.

وعاد أيضا أليكس بالبوا لأول مرة منذ سبتمبر 2024، وكذلك إيميلو نسوي الذي فاز بجائزة النسخة الماضية برصيد 5 أهداف، وهو أيضا الهداف التاريخي برصيد 21 هدفا.

نسوي عوقب في مايو الماضي بالإيقاف من فيفا واحتساب خسارة منتخب بلاده ضد ناميبيا وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب عدم اكتمال أوراقه رغم فوزه مشاركته في أمم إفريقيا.

قائمة غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: جيسوس أونو (أندورا الأندوري) – مانويل سابونجا (سونيجا الإسباني) – أيتور إمبالا (سيخيخون الجنوب إفريقي)

الدفاع: إستيبان أوروزكو (أرجيس الروماني) – مارفين إنيبوه (رييس الإسباني) – كارلوس أكابو (أمازونز البرازيلي) – ساؤول كوكو (تورينو الإيطالي) – باسيليو ندونج (تيرانا الألباني) – ميشيل نجاه (ريال أفيلا الإسباني) – نيستور سيرنا (ريكرياتيفو الإسباني) – شارلز إندو (بورتلاند تمبزر الأمريكي(– خافيير موم (موزا الزامبي)

الوسط: يانيك بويلا (نومانسيا الإسباني) – عمار ماسكاريل (– بابلو جانيت (بيرسيتا الإندونيسي) – أليكس ماسوجو – أليكس بالبوا (لوجو الإسباني) – خوسيه ماشين (فيس بيرزاو الإيطالي) – بيدرو أوبيانج (مونزا الإيطالي) – سانتياجو إنيمي (سبارتا براج التشيكي)

الهجوم: إيبان سالفادور (ويسلا بلوك البولندي) – خوسيتي ميراندا (كالاماتا اليوناني) – جايل أكوجو (ريكرياتيفو غرناطة الإسباني) – جوزيه نبيل (نانت الفرنسي) – لوسيمي نلافو (شانجهاي شينوا الصيني) – دوريان جونيور (فيبورج الدنماركي) – لورين زونيجا (ريال مدريد كاستيا) – إيميلو نسوي) إنتر ميامي الأمريكي)

ويتواجد منتخب غينيا الاستوائية رفقة الجزائر وبوركينا فاسو والسودان في المجموعة الخامسة.

ويشارك منتخب غينيا الاستوائية للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويعد المركز الرابع أفضل إنجاز تحقق لغينيا الاستوائية في 2015.

