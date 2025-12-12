دوري المحترفين - القناة ينفرد بالصدارة.. وبلدية المحلة يحقق الفوز الأول

انفرد القناة بصدارة ترتيب دوري المحترفين، بعد الفوز على حساب أسوان بهدفين نظيفين.

واختتمت مباريات الجولة الـ15 من دوري القسم الثاني "دوري المحترفين" اليوم الجمعة بإقامة 6 مباريات.

القناة رفع صيده إلى 30 نقطة مستغلا توقف رصيد أبو قير للأسمدة عند 27 نقطة بعد خسارته الثالثة على التوالي أمام لافيينا 3-1.

كما فاز بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح راية.

فوز بترول أسيوط رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، ليتراجع أبو قير للمركز الثالث.

كما حقق بلدية المحلة أول فوز له في الدوري هذا الموسم على حساب المنصورة.

وفاز بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط/

وفي مباريات أخرى، فاز الداخلية على حساب مالية كفر الزيات 2-1، والإنتاج الحربي على حساب وي بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما اكتسح مسار منافسه بروكسي برباعية مقابل هدف وحيد.

ورفع مسار رصيده إلى 26 نقطة ليكون على مقربة من المركز الثالث.. . ويمكنك الاطلاع على جدول الترتيب بالكامل بالضغط هنا