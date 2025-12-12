مؤتمر كولو توريه: جوارديولا سيتواجد أمام كريستال بالاس.. وبإمكاننا الفوز على أي فريق

حضر كولو توريه مساعد مدرب مانشستر سيتي المؤتمر الصحفي للفريق قبل مواجهة كريستال بالاس.

وغاب بيب جوارديولا عن المؤتمر بسبب ظروف شخصية.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على كريستال بالاس الرابعة مساء يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وقال كولو توريه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بيب بخير، إنها مسألة بسيطة لم تمكنه من الحضور، لكن كل شيء على ما يرام، وسيتواجد بالتأكيد في مباراة كريستال بالاس يوم الأحد".

وعن موقف رودري من العودة والمشاركة في المباريات، قال توريه "لا أعتقد أننا سنرى رودري في نهاية هذا الأسبوع."

وأكمل "رودري يتدرب ويكمل برنامج التأهيل بشكل جيد ويبدو أكثر جاهزية كل يوم نراه فيه، لكنني لا أعتقد أننا سنراه في نهاية هذا الأسبوع، لكنه بالتأكيد في طور التعافي."

وعن جون ستونز، رد "اللاعبون في إجازة اليوم، وغداً عندما يعود الجميع سنعرف المزيد عنهم، أعتقد أن إصابة ستونز كانت في الفخذ، لم تكن إصابة كبيرة، وسيعود قريباً."

وبخصوص موعد مغادرة اللاعبين إلى كأس الأمم الأفريقية، قال "إن لم أكن مخطئاً، فسيكون ذلك بعد مباراتنا ضد كريستال بالاس".

وتحدث كولو توريه عن فريق كريستال بالاس "إنهم فريقٌ من الطراز الرفيع، فريق قوي حقًا، ويحتلون المركز الرابع في الدوري."

وأكمل "صحيحٌ أنهم ثاني أفضل فريقٍ حاليًا من حيث استقبال الأهداف، لكننا نركز على ما يمكننا فعله، نعلم أنه إذا لعبنا بأسلوبنا المعهود، وحافظنا على ثبات مستوانا، وعملنا بجد كفريقٍ واحد، فبإمكاننا بالتأكيد الفوز على أي فريقٍ في هذا الدوري."

وكشف كولو توريه عن رؤيته لسباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "أعتقد أننا نركز فقط على ما يمكننا فعله، نحن ندرك جودة أرسنال، فهم يمتلكون فريقًا قويًا للغاية ومدربًا رائعًا، لكن الأمر كله يعتمد علينا."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر.

أما كريستال بالاس فيحل في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وأتم "لدينا أفضل مدرب في العالم، وهو يقوم بعمل رائع كل يوم، شغفه باللعبة لا يُضاهَى، فهو يعشق اللاعبين وطاقمه، نعلم أنه سيقودنا إلى أبعد مدى ممكن للفوز بالدوري، أما نحن فنركز على ما يمكننا فعله."