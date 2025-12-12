مؤتمر أرتيتا: علينا أن نجمع 90 نقطة للفوز بالدوري.. وهذا موقف المصابين أمام ولفرهامبتون

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، عن موقف لاعبيه المصابين من مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف أرسنال منافسه ولفرهامبتون العاشرة مساء السبت على ملعب الإمارات.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ويليام ساليبا يحتاج إلى تقييم لمعرفة مدى جاهزيته للعب غدا، علينا الانتظار، فلم يتدرب معنا بعد، دعونا نرى ما إذا كان سيكون متاحا".

وعن يوريان تيمبر "الأمر يعتمد على حالته اليوم، إنها مسألة أيام، لكن سواء كان ذلك غداً أم لا، فسوف ننتظر ونرى."

أما ديكلان رايس فكشف أرتيتا "دعونا نرى كيف حاله اليوم، لقد كان مريضاً ويحتاج أيام قليلة للتعافي، علينا الانتظار لنرى إلى أي مدى يمكنه اللعب."

وكذلك لم يحسم موقف تروسارد "علينا أن ننتظر أيام".

وخلال آخر 5 مباريات فاز أرسنال في مباراتين فقط أمام توتنام 4-1، وبرينتفورد 2-0، فيما تعادل أمام سندرلاند 2-2، وتشيلسي 1-1، وخسر أمام أستون فيلا 2-1.

واحتل أرسنال المركز السابع في جدول الترتيب خلال آخر 5 مواجهات، ليرد أرتيتا عن ذلك قائلاً "نأمل أن نفوز غداً، وبعد ذلك سنكون أفضل فريق في جدول الترتيب في آخر مباراة أو مباراتين أو ثلاث مباريات".

وعن الهزيمة أمام أستون فيلا، قال "مع أي هزيمة، تريد تصحيح الوضع على الفور، وفعلنا ذلك لنضع أنفسنا في موقف رائع في دوري أبطال أوروبا."

وحقق أرسنال الفوز على حساب كلوب بروج على ملعب الأخير، ليواصل الانفراد بصدارة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بـ 18 نقطة من 6 مباريات.

وأكمل "الآن الأمر يتعلق بفريق ولفرهامبتون، والتركيز مجدداً على الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ما حدث والنتيجة أمام أستون فيلا، إنها فرصة لنا للفوز ووضع أنفسنا في مركز جيد."

ورفض أرتيتا الحديث عن لامبالاة اللاعبين والجماهير قبل مواجهة ولفرهامبتون: "هناك خطر في أي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أعرف المدرب جيداً وكيف سيحفز لاعبيه، نحن نعرف ما يجب علينا فعله."

وأضاف "في النهاية، سيتعين عليك الحصول على أكثر من 90 نقطة للفوز باللقب، وهذا يعني الفوز بالكثير من مباريات كرة القدم."

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

أما ولفرهامبتون فيحتل المركز الأخير برصيد نقطتين بعد تلقي 13 خسارة وتعادلين، دون تحقيق أي فوز حتى الآن.

كما تحدث عن مهاجمي الفريق "جبرييل جيسوس لديه القدرة على استعادة مركز المهاجم الأساسي الآن بعد عودته إلى لياقته البدنية، ولا أفكر في بيعه في يناير."

وعن غياب فيكتور جيوكيريس عن التهديف، قال "لا يزال يتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز."

ورغم تميز أرسنال في الكرات الثانية، إلا أن الفريق سجل آخر 11 هدفا من اللعب المفتوح وليس الكرات الثانية، ليكشف أرتيتا عن سبب ذلك "هذه هي كرة القدم، فيها تقلبات، عندما تحاول تحليل خمس أو عشر مباريات، تجد أن العينة صغيرة جدًا لدرجة أنك تشعر بالحيرة، حتى أربعون مباراة لا تكفي لتكوين صورة واضحة عن أداء فريقك. إنها عينة صغيرة جدًا."

وأتم "إن امتلاكنا للموارد اللازمة للتسجيل من مواقع مختلفة، ومن لاعبين مختلفين وبطرق مختلفة، هو أمر رائع. نريد أن نكون الأفضل في كل موقف."