قائمة السودان - بعد إضافة المحترفين.. استمرار 18 لاعبا من كأس العرب في أمم إفريقيا

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لـ منتخب السودان القائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين محترفين خارج السودان في الدوريات العربية والأسيوية وأيضا الأوروبية.

وأعاد أبياه علي أبو عشرين حارس الهلال المخضرم لقائمة صقور الجديان بعد غياب عن قائمة كأس العرب 2025.

واستمر 18 لاعبا من قائمة كأس العرب في قائمة المنتخب المشارك في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتواجد منتخب السودان في مجموعة تضم الجزائر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

وجاءت قائمة السودان

حراسة المرمى: علي أبو عشرين (الهلال) – محمد النور (المريخ) - مُنجد النيل (المريخ الجنوب السوداني)

الدفاع: محمد إرنق (الهلال) – الطيب عبد الرازق (الهلال) – مصطفى كرشوم (المريخ) – ياسر عوض (الهلال) – بخيت خميس (أهلي طرابلس الليبي) – مازن محمدين (المريخ) – عوض زايد (أهلي الخرطوم) – أحمد عبد المنعم (المريخ) – محمد كسرى (المريخ)

الوسط: أبو عاقلة عبد الله (أهلي بنغازي الليبي) – ولي الدين خضر (الهلال) – عبد الرؤوف يعقوب (الهلال) – عمار طيفور (الصفاقسي التونسي) – صلاح عادل (الهلال) – موسى كانتي (المريخ) – شادي عز الدين (دن بوش الهولندي) – عامر يونس

الهجوم: ياسر المزمل (الهلال) – محمد عبد الرحمن (الهلال) – جون مانو (الأخضر الليبي) – محمد عيسى (نساجی مازندران الإيراني) – الجزولي نوح (أهلي طرابلس الليبي) – أبو بكر عيسى (نونجوبا بيتشايا التايلاندي) – محمد أسد (المريخ)

وتعد تلك المشاركة العاشرة للسودان في أمم إفريقيا وعودة بعد غياب عن النسخة الماضية.

ويعد أبرز إنجاز للكرة السودانية هو الفوز بلقب أمم إفريقيا 1970.