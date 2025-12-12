ماريسكا مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 14:34

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

فاز الإيطالي إنزو ماريسكا المدير لفني لتشيلسي، بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر 2025 من الدوري الإنجليزي.

وتفوق ماريسكا على منافسيه ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وأوناي إيمري المدير الفني لستون فيلا، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وفابيان هورزلر المدير الفني لبرايتون، وماركو سيلفا المدير الفني لفولام.

ولم يتلق تشيلسي أي خسارة في شهر نوفمبر بالفوز في 3 مباريات وختام الشهر بالتعادل أمام أرسنال بهدف لكل فريق رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد موسيس كايسيدو.

وحقق تشيلسي الفوز أمام توتنام 1-0، وأمام ولفرهامبتون 3-0، بيرنلي 2-0، ليخرج بشباك نظيفة من المباريات الثلاث قبل تلقي هدف وحيد في الشهر أمام أرسنال.

ويستعد تشيلسي لمواجهة إيفرتون الخامسة مساء السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

وتولى المدرب صاحب الـ45 عاما تدريب تشيلسي في صيف 2024.

ونجح في موسمه الأول في التتويج ببطولتي دوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

بالإضافة لقيادة فريقه للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي ليعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي مدرب الشهر ماريسكا
