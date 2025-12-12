بعد ارتباطه بـ ليفربول.. مدرب بورنموث يرد على تراجع مستوى سيمينيو

نفى أندوني إيراولا مدرب بورنموث، أن تكون أنباء ارتباط أنطوان سيمينيو بالانتقال إلى نادي آخر، قد أثرت على اللاعب الغاني.

ويملك سيمينيو شرطا جزائيا في عقده بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، مقسمة إلى 60 مليون جنيه إسترليني، مع 5 ملايين جنيه إسترليني إضافات.

وقال إيراولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، عن تأثير تكهنات انتقال سيمينيو على معدل أهدافه: "لا يمكننا الاكتفاء بتحليل الأرقام فقط، إنه ليس مهاجم الفريق الصريح، بل هو جناح يخلق لنا الفرص ويسجل الأهداف ويصنعها،

وأكمل "لقد كان أخطر لاعب في المباراة الأخيرة ضد تشيلسي".

وسجل سيمينيو 6 أهداف هذا الموسم، وصنع 3 أهداف.

ولم يسجل النجم الغاني أو يصنع آخر 6 مباريات خاضها مع الفريق هذا الموسم.

وأضاف مدرب بورنموث "لا أشعر أن تكهنات الانتقال تؤثر عليه، عندما تسمع اسمك كل يوم في الأخبار عليك التعامل مع الموقف، لكنني أعتقد أنه ملتزم ولم أر الكثير من التغييرات فيه".

ويستعد بورنموث لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد العاشرة مساء الإثنين المقبل.

وكشفت تقارير إنجليزية عن رغبة 5 أندية في ضم سيمينيو، وأبرزهم ليفربول لضمه خلال الميركاتو الشتوي.

وردا على تراجع مستوى الفريق "أعتقد أننا أصبحنا أقل فاعلية، بالتأكيد أكثر مما كنا عليه في بداية الموسم".

وتابع "أعلم أننا لم نكن جيدين كما بدا في البداية، ولسنا سيئين كما تشير نتائجنا الأخيرة. نحن في مكان ما في المنتصف."

وأتم "نحن نبحث الآن عن المخاطرة، والكفاءة، والتسجيل، والفرص المتاحة، وعن التحسن داخل منطقة الجزاء في نهاية المطاف، هذا هو الأهم."

ويحتل بورنموث المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 25 نقطة.