مدرب برايتون عن إمكانية مشاركة صلاح: ليس لدي فكرة.. والأمر يتعلق بنا

رد فابيان هورزلر مدرب برايتون، على إمكانية مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول منافسه برايتون في تمام الخامسة مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما يسبقه برايتون في المركز الثامن بفارق الأهداف.

وأوضح هورزلر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "نسعى دائما لمواجهة أفضل اللاعبين وأفضل الفرق".

وعن مشاركة صلاح، قال "ليس لدي أي فكرة عن تشكيل ليفربول الذي سيعتمد عليه، فالأمر يتعلق بنا والتركيز على أسلوب لعبنا".

وأتم "بغض النظر عن وضع ليفربول سيكون تحديا كبيرا، ونسعى للفوز بهذه المباراة".

وستكون مباراة ليفربول ضد برايتون غدا السبت على ملعب أنفيلد الأخيرة لصلاح مع الريدز قبل السفر للمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء 3 مباريات على التوالي أمام وست هام، وسندرلاند، وبرايتون، قبل أن يخرج ليشن هجوم على إدارة ليفربول والمدرب أرني سلوت.

قرر بعدها سلوت استبعاد صلاح من رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.