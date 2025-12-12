للمرة الأولى.. إيجور تياجو أفضل لاعب في شهر نوفمبر بـ الدوري الإنجليزي

فاز البرازيلي إيجور تياجو مهاجم برينتفورد بجائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر 2025 من الدوري الإنجليزي.

وتفوق الوافد الجديد في الدوري الإنجليزي على كل من هارفي بارنز لاعب نيوكاسل وكيرنان دوسبيري هال لاعب إيفرتون وجيرمي دوكو لاعب مانشستر سيتي ومورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست ورييس جيمس لاعب تشيلسي.

وحقق تياجو الجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما سجل 5 أهداف في 4 مباريات للفريق المٌلقب بـ "النحل".

وسجل تياجو هدفين ضد نيوكاسل وآخر ضد برايتون ومثله ضد برايتون.

ورفع تياجو رصيده لـ 11 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد انقضاء 15 جولة.

وقال تياجو عبر موقع ناديه: "هذا يعني لي الكثير، سعيد بتلقي الجائزة والتي تعني لي أن العمل الجاد في الملعب يؤتي ثماره".

وأضاف "تفاجأت لكن أتمنى أن أفوز بالمزيد من تلك الجوائز هذا الموسم، سعيد للغاية وفخور بنفسي".

وفاز جاك جريليش بجائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس، وتعبه هالاند بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر، وأخيرا فاز بريان مبومو بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر.