ذا صن: تفاصيل اجتماع سري بين صلاح وهيندرسون في لندن

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن تفاصيل اجتماع سري عُقد بين محمد صلاح وزميله السابق في ليفربول جوردان هيندرسون في أحد مطاعم لندن.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي حضر إلى المطعم ويرتديان أقنعة واقية، وقبعات تغطي وجوههما أثناء الوصول إلى المطعم وظلا بالداخل بعيدا عن الأنظار.

الصحيفة أشارت إلى أن الاجتماع استمر لمدة 90 دقيقة في مطعم بالعاصمة الإنجليزية.

وتابعت "هيندرسون كان يتحدث بإسهاب ويجيب على أسئلة صلاح الذي ظل يستمع بانتباه شديد".

ورحل هيندرسون عن صفوف ليفربول وانضم إلى الاتفاق السعودي في صيف 2023 وظل لمدة 6 أشهر، قبل العودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة برينتفورد.

واستبعد أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، محمد صلاح من رحلة الفريق إلى ميلان لمواجهة إنتر في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ماذا حدث؟

جلس صلاح على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة ضد وست هام في الجولة 13 والتي انتهت بنتيجة 2-0.

وضد سندرلاند بدأ على الدكة ثم شارك في الشوط الثاني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

سلوت تحدث آنذاك عن الأمر قائلا: "رأيي حول ما يقال عن جلوس صلاح على الدكة؟ أتفهم الأمر، وهو يستحق ذلك نظرا لما قدمه للنادي على مدار 6-7 سنوات، هذا أمر طبيعي تماما".

وجلس لمدة 90 دقيقة مجددا في تعادل ليفربول مع ليدز بنتيجة 3-3، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

صلاح بعد المباراة شن هجوما غاضبا على النادي وسلوت: "أعتقد أنه أمر لا يصدق، أن أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. أعتقد أنها المرة السابعة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مسيرتي".

وواصل "أشعر وكأني يتم إلقاء اللوم عليّ. بذلت الكثير من أجل هذا النادي لكسب الاحترام. لا أقول إنني أتفوق على أي شخص، لكنني اكتسبت الاحترام".

عقب تصريحات صلاح تحدث أساطير الكرة العالمية والإنجليزية عن موقف اللاعب والمدير الفني والنادي بين مؤيد ومعارض.

واستبعد سلوت صلاح عن قائمة مباراة ليفربول ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بهدف في الدقائق الأخيرة في سان سيرو.

في الوقت الحالي ارتبط اسم بايرن ميونيخ وأيضا أندية الدوري السعودي لضم صلاح.

ولم يتحدد بعد موقف الدولي المصري من لقاء برايتون في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.