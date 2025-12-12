قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 01:06

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا

اختار إريك تشيلي المدير الفني لـ منتخب نيجيريا قائمة مكونة من 28 لاعبا للمشاركة في أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب نيجيريا في مجموعة تضم تونس وتنزانيا وأوغندا.

القائمة شهدت عودة فرانسيس أوزوهو وأوجو أوجبو وبول أوناتشو بعد غياب.

وانضم أماس أوبسوجي وسليم فاجو ومحمد عثمان وتوشهوكو ندادي وإبنظير أكينسانميرو وريان أليبيوسو لأول مرة إذ لم يخوضوا من قبل أي مباراة دولية.

وسيخوض منتخب نيجيريا مباراة ودية يوم 16 ديسمبر المقبل ضد مصر في استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا.

وجاءت قائمة النسور الخضر

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – فرانسيس أوزوهو (سينيجدا بلاستارز التنزاني) – أماس أوبسوجي (أومونيا نيقوسيا القبرصي)

الدفاع: كالفين باسي (فولام الإنجليزي) – زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي) – سيمي أجايي (هال سيتي الإنجليزي) – برونو أونيمياتشي (أولمبياكوس اليوناني) – تشيدوزي أوازيم (نانت الفرنسي) – برايت أوسي صامويل (برمنجهام سيتي الإنجليزي) – ريان أليبيوسو (بلاكبيرن الإنجليزي)

الوسط: ويلفريد نديدي (بشكتاش التركي) – فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي) – فيسايو ديلي باشيرو (لاتسيو الإيطالي) – محمد عثمان – أليكس إيوبي (فولام الإنجليزي) – إبنظير أكينسانميرو (بيزا الإيطالي) – رافائيل أونديكا (كلوب بروج البلجيكي) – توشهوكو ندادي (زولته فارجيم البلجيكي)

الهجوم: أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي) – فيكتور أوسيمين (جالاتاسراي التركي) – أكور آدامز (إشبيلية الإسباني) – صامويل شوكوزي (فولام الإنجليزي) – سيريل ديسيريه (باناثينياكوس اليوناني) – سليم فاجو (أسترا الكرواتي) – موسيس سيمون (باريس الفرنسي) – شيديرا إيجوك (إشبيلية الإسباني) – بول أوناتشو (طرابوزن سبور التركي)

Image

وحل منتخب نيجيريا وصيفا في النسخة الماضية بالخسارة من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في النهائي.

بطل إفريقيا 3 مرات يشارك للمرة الـ 21 في أمم إفريقيا.

