قائمة مالي - ديانج في الوسط رفقة بيسوما.. ونيني ضمن اختيارات سانتفيت بأمم إفريقيا

أعلن البلجيكي توم سانتفيت المدير الفني لـ منتخب مالي قائمة فريقه في أمم إفريقيا 2025 والتي شهدت تواجد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي.

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم المغرب المستضيف وزامبيا وجُزر القُمر.

ويبدأ منتخب مالي مشواره في البطولة بمواجهة زامبيا يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويعد دجيجي ديارا اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في قائمة النسور برصيد 62 مباراة دولية.

ويبز اسم إيف بيسوما لاعب وسط توتنام كأبرز أسماء قائمة النسور ويليه نيني دورجليس لاعب فنربخشة التركي صاحب الأصور الإيفوارية.

وجاءت قائمة النسور المالية

حراسة المرمى: دجيجي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) – إسماعيل دياوارا (سيروس السويدي) – مامادو ساماسا (لافال الفرنسي)

الدفاع: سيكو نياكتيه (براجا البرتغالي) – عبدولاي ديباي (جراسهبورز السويسري) – ويو كوليبالي (ساسولو الإيطالي) – فودي دوكوري (لو هافر الفرنسي) – هاماري تراروي (باريس الفرنسي) – ناثان جاساما (كالينجراد الروسي) – مامادو فوفونا (نيوإنجلاد ريفولشن الأمريكي) – عثمان كامارا (أنجيه الفرنسي) – أمادو دانتي (أروكا البرتغالي)

الوسط: أمادو هايدرا (لايبزج الألماني) – لاسانا كوليبالي (ليتشي الإيطالي) – محمد كامارا (السد القطري) – مامادو سنجاري (لانس الفرنسي) – أليو ديانج (الأهلي) – إيف بيسوما (توتنام الإنجليزي) – مامادو دومبيا (اتحاد جدة السعودي) – إبراهيما سيسوكو (بوخوم الألماني)

الهجوم: نيني دورجليس (فنربخشة التركي) – جاواسو ديارا (فينورد الهولندي) – مامادو كامارا (لافال الفرنسي) – كاموري دومبيا (بريست الفرنسي) – البلال توريه (بشكتاش التركي) – مامادو دومبيا (واتفورد الإنجليزي) – لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي) – جاواسو دياكاتي (لوزان الفرنسي)

المدرب البلجيكي البالغ 52 عاما يشارك للمرة الثالثة على التوالي في أمم إفريقيا، والأولى مع مالي.

في 2021 وصل مع جامبيا إلى ربع النهائي، وفي 2023 ودع من دور المجموعات وفي كلا النسختين كانت نهاية مشواره ضد الكاميرون.

ويشارك منتخب مالي للمرة الـ 14 في تاريخه بأمم إفريقيا، ويظل المركز الثاني في نسخة 1972 الأفضل في تاريخها.

وودع النسور النسخة الأخيرة من ربع النهائي على يد كوت ديفوار المستضيف.