قائمة جزر القمر - حضور ثلاثي الدوري السعودي.. وتألق زيد في كأس العرب يضمن تواجده

اختار الإيطالي ستيفاو كوزين المدير الفني لـ منتخب جُزر القُمر قائمة مكونة من 26 لاعبا للمشاركة في أمم إفريقيا 2025.

وينضم منتخب جُزر القُمر للمجموعة الأولى التي تضم المغرب المستضيف ومالي وزامبيا.

وسيخوض منتخب جُزر القُمر الافتتاح ضد المغرب على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتواجد أمير زيد ويانيس كاري الثنائي المشارك في كأس العرب 2025 ضمن قائمة المنتخب القُمري بعد تألقه في قطر.

وضمت القائمة يوسف ماتشمانجا لاعب وسط الباطن السعودي وأكثر لاعب خوضا للمباريات بقميص المنتخب، وألفرادو بن نبوهان لاعب زيمان الصربي الهداف التاريخي.

وجاءت قائمة جُزر القُمر في أمم إفريقيا 2025:

حراسة المرمى: يانيك باندور (رويال فرانك البلجيكي) – بن سليم بوينا (إستيرس الفنرسي) – عادل أنزيماني (أرارات الأرميني)

الدفاع: قاسم مداحوما (أوجبين الفرنسي) – أحمد سوهيلي (تولون الفرنسي) – إدريس محمد (لو بي فوت 43 الفرنسي) – كينان تويبيبو (برافو السلوفيني) – أكيم عبد الله (جانجون الفرنسي) – إسماعيل بورا (تورا الفرنسي) – يانيس كاري (سان رافائيل الفرنسي) – سعيد باكاري (سبارتا روتردام الهولندي)

الوسط: ياسين برهان (أريس ليماسول القبرصي) – إياد محمد (كاسا بيا البرتغالي) – رؤوف مرويفيلي (فيلفرانش الفرنسي) – يوسف ماتشمانجا (الباطن السعودي) – ريان لوتان (أميان الفرنسي) – يوسف بيندجيلود (سوشو الفرنسي) – ريمي فيتا (تونديلا البرتغالي) – يوسف زايدو (الفتح السعودي)

الهجوم: رفيق سعيد (ستاندر دو لييج البليجيكي) – أمير زيد (إيسترس الفرنسي) – فايز سليماني (قطر القطري) – ألفرادو بن نبوهان (زيمان الصربي) – مزيان مالويدا (الخلود السعودي) – أحمد إيمريك (لا شاتروا الفرنسي) – علي أبوبكر (رويال فرانك البلجيكي)

وتعد تلك المشاركة الثانية للمنتخب القُمري بعد نسخة 2021 التي وصلوا فيها لدور الـ 16.

وتأهل منتخب جُزر القُمر في صدارة المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 12 نقطة رفقة تونس وعلى حساب جامبيا ومدغشقر.

