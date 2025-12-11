كأس عاصمة مصر - نيجيري وتوأم ونجل لاعب سابق.. تعرف على سداسي شباب الأهلي ضد إنبي

ضم يس توروب المدير الفني لـ الأهلي 6 لاعبين جدد لقائمة الفريق لمواجهة إنبي في افتتاح المشوار بكأس عاصمة مصر.

ويلتقي الأهلي وإنبي يوم الجمعة في الثامنة مساءً على استاد السلام في ختام الجولة الأولى من المسابقة.

FilGoal.com يقربكم أكثر من لاعبي شباب الأهلي المنضمين لقائمة المباراة.

حازم جمال

حارس مرمى مواليد 2005، وتم تصعيده للتدرب مع الفريق الأول في أكثر من مناسبة سابقة أولها في 2023.

سيكون الحارس الثاني بعد محمد أحمد "سيحا" في ظل تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير في قائمة منتخب مصر وعدم قيد حمزة علاء محليا.

وسبق أن أجرى جراحة بالمناظر بعد تعرضه لإصابة بخلع في الكتف الأيمن في فبراير الماضي.

كاظم إبراهيما

لاعب وسط مواليد 2007، شارك في مباراة ودية ضد بتروجت مع خوسيه ريبيرو قبل انطلاق الموسم الجاري.

يجيد اللعب في مركزي لاعب الوسط الارتكاز (6) والمساند (8).

وسبق أن قال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com في وقت سابق: "نجحت لجنة الكشافين في الأهلي خلال محاولة اكتشاف المواهب في إفريقيا العثور على كاظم إبراهيما وقدومه إلى القاهرة تمهيدا لضمه لقطاع الناشئين".

"صادف قيد كاظم إبراهيما مشكلة بسبب عدم بلوغه السن القانوني، لكن الأهلي تمسك باستمراره مع الفريق حتى انتهاء الأزمة".

"لمع كاظم منذ أول مباراة له في القطاع ولفت أنظار سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق الأهلي مواليد 2005، إذ قرر تصعيده والاعتماد عليه".

"خلال ولاية عماد النحاس المؤقتة بقيادة فريق الأهلي الأول، أثار كاظم إبراهيما إعجاب المدير الفني خلال مواجهة ودية بين الفريق الأول وفريق الشباب".

"تحدث عماد النحاس مع خوسيه ريبيرو عن اللاعب الشاب وطلب منه خضوعه لاختبارات قبل اتخاذ قراره النهائي بشأنه، وضم ريبيرو، كاظم إبراهيما في مران الأهلي عقب عودة الفريق من معسكر تونس والمشاركة في الشوط الثاني خلال مواجهة إنبي".

"يلعب كاظم إبراهيما في كافة مراكز خط الوسط ومن المتوقع أن يتم تصعيده للفريق الأهلي الأول حتى يحسم ريبيرو مصيره بشكل نهائي".

إبراهيم عادل

ظهير أيمن مواليد 2006 وتوأمه حسام عادل وكلاهما من الأشهر في قطاع الناشئين، وتم تصعيده للفريق الأول من قبل.

في 2021 قال سامر عبد الرحمن مدرب شباب الأهلي عبر قناة النادي: "رأيت أن التوأم حسام وإبراهيم عادل لديهما قدرات على اللعب في أكثر من مركز وهذه ميزة أن يكون لديك لاعبين يؤدون في أكثر من مركز".

عمر سيد معوض

نجل سيد معوض لاعب الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، جناح أمين مواليد 2006 سبق تصعيده أكثر من مرة وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين وهو ما عطل انتقاله لريال بيتيس الإسباني وكذلك الظهور مع الفريق الأول للأهلي.

وتحدث أمين عرابي المسؤول عن مدرسة الكرة بالأهلي في تلك الفترة إلى Filgoal.com قائلا: "شاهدت عمر سيد معوض في أحد المباريات الودية بين الأهلي ووادي دجلة في حضور والده سيد معوض وجده رمضان السيد".

وأضاف "تألق اللاعب بشكل لافت للنظر، وهنا أصررت على انضمام اللاعب رغم رفض سيد معوض انضمام اللاعب بحجة أن اللاعب مازال صغيرًا".

وتابع "لم أترك لهم فرصة الرفض وعلى الفور قمت باستدعاء الإداري عبد الله عيد ووقع اللاعب على استمارة انضمامه لمدرسة الكرة بالنادي".

واستمر حديثه "رفض عمر الانضمام إلينا في البداية بسبب حبه الشديد لأصدقائه في وادي دجلة لكن بمرور الوقت نجح في تكوين صداقات جديدة وعرف قيمة الأهلي".

إبراهيم الأسيوطي

ظهير أيمن مواليد 2005، أنضم مطلع الموسم الجاري من أسمنت أسيوط.

وقال نبيل محمود مدرب أسمنت أسيوط السابق لـFilGoal.com في وقت سابق: "إبراهيم محمد المنتقل إلى الأهلي لاعب جيد جدا. اللاعب مواليد 2005 ويجيد اللعب كظهير أيمن".

وأضاف "غيرت مركز اللاعب من وسط الملعب إلى الظهير الأيمن، وطريقة لعبه تشبه رجب بكار لاعب سموحة وبيراميدز السابق".

وأتم "اللاعب يحتاج للوقت للحصول على الثقة لأنه اللعب في القسم الثاني يختلف تمام عن الدوري الممتاز".

ويتواجد أيضا في القائمة كل من محمد عبد الله وأحمد عابدين ثنائي منتخب مصر للشباب، وحمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر للناشئين.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كل من طلائع الجيش وفاركو وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.