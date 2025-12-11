قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 21:20

كتب : حسام نور الدين

ييس توروب - الأهلي ضد الجيش الملكي

تواجد النيجيري إبراهيما كاظم في قائمة الأهلي وسط مجموعة من اللاعبين الشباب استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر.

وأعلن يس توروب المدير الفني لـ الأهلي قائمته للمباراة التي ستقام على استاد السلام في الثامنة مساءً غدا الجمعة.

وشهدت القائمة غياب اللاعبين المنضمين لقائمة منتخب مصر الأول، وأيضا رباعي منتخب مصر الثاني الذي انتهت مشاركته في كأس العرب.

وسبق أن تواجد كاظم في ودية تحت قيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للأهلي، ولأول مرة يدخل في قائمة الفريق الرسمية. (تعرف على كاظم من هنا)

وشهدت القائمة أيضا تواجد عمر معوض وإبراهيم عادل وإبراهيم الأسيوطي، بالإضافة لمحمد عبد الله وأحمد عابدين ثنائي منتخب مصر للشباب وحمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين.

قائمة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى: محمد سيحا - حازم جمال

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان – محمد شكري - أشرف داري - مصطفى العش - أحمد عابدين

الوسط: أحمد رضا - حسين الشحات - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا" - محمد عبد الله - إبراهيما كاظم - إبراهيم عادل - عمر معوض - إبراهيم الأسيوطي

الهجوم: نيتس جراديشار - حمزة عبد الكريم

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كل من طلائع الجيش وفاركو وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

الأهلي قائمة الأهلي يس توروب
