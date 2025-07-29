شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة

دفع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي بالإيفواري الشاب كاظم إبراهيما في مباراة إنبي الودية.

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه، ولم يتم إذاعة المباراة بناء على طلب ريبيرو.

وعلم FilGoal.com أن كاظم إبراهيما لاعب الوسط مواليد 2007 لفت أنظار المتابعين لودية الأهلي ضد إنبي.

وبعد تواصل FilGoal.com مع أكثر من مصدر داخل النادي الأهلي بشأن كاظم إبراهيما يسرد لكم الآتي:

"نجحت لجنة الكشافين في الأهلي خلال محاولة اكتشاف المواهب في إفريقيا العثور على كاظم إبراهيما وقدومه إلى القاهرة تمهيدا لضمه لقطاع الناشئين".

"صادف قيد كاظم إبراهيما مشكلة بسبب عدم بلوغه السن القانوني، لكن الأهلي تمسك باستمراره مع الفريق حتى انتهاء الأزمة".

"لمع كاظم منذ أول مباراة له في القطاع ولفت أنظار سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق الأهلي مواليد 2005، إذ قرر تصعيده والاعتماد عليه".

"خلال ولاية عماد النحاس المؤقتة بقيادة فريق الأهلي الأول، أثار كاظم إبراهيما إعجاب المدير الفني خلال مواجهة ودية بين الفريق الأول وفريق الشباب".

"تحدث عماد النحاس مع خوسيه ريبيرو عن اللاعب الشاب وطلب منه خضوعه لاختبارات قبل اتخاذ قراره النهائي بشأنه، وضم ريبيرو، كاظم إبراهيما في مران الأهلي عقب عودة الفريق من معسكر تونس والمشاركة في الشوط الثاني خلال مواجهة إنبي".

"يلعب كاظم إبراهيما في كافة مراكز خط الوسط ومن المتوقع أن يتم تصعيده للفريق الأهلي الأول حتى يحسم ريبيرو مصيره بشكل نهائي".

وسجل الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه هدفي المباراة.

وجاء هدف تريزيجيه من ركلة جزاء.

وأقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2025 - 2026 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن 10 مباريات لـ الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي على استاد القاهرة.

ويفتتح حامل اللقب مشواره أمام مودرن سبورت بينما يختتم الدور الأول أمام المقاولون العرب.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر إعلان جداول المباريات خلال الفترة المقبلة.