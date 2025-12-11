دوري المحترفين - أبو قيرة للأسمدة يفقد فرصة العودة للصدارة.. ولافيينا يشعل صراع التأهل

فقد أبو قير للأسمدة فرصة العودة لصدارة ترتيب دوري المحترفين، بعد خسارته أمام لافيينا في الأسبوع الـ15.

وسقط أبو قير بنتيجة 3-1 أمام لافيينا، ليتعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.

الخسائر المتتالية أفقدت أبو قير الصدارة منذ الجولة الماضية بعدما توقف رصيده عند 27 نقطة.

وتصدر القناة 27 نقطة بفارق الأهداف بنفس الرصيد، ولديه فرصة الابتعاد بالصدارة حين يواجه أسوان عصر الجمعة ضمن الجولة ذاتها.

ورفع لافيينا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.. ويمكنك الاطلاع على جدول الترتيب بالكامل بالضغط هنا

وفي مباراة أخرى، تعادل ديروط والسكة الحديد سلبيا دون أهداف.

كما تعادل الترسانة مع طنطا بهدف لكل فريق ضمن نفس الجولة.

وتستكمل غدا الجمعة مباريات الجولة الـ15 من دور المحترفين بـ 6 مواجهات.

يلتقي راية مع بترول أسيوط، ووي مع الإنتاج الحربي، وبروكسي أمام مسار.

كما يحل القناة ضيفا على أسوان، ومالية كفر الزيات مع الداخلية، والمنصورة يستضيف بلدية المحلة.