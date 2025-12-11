منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا ينتقد فيفا بسبب موعد انضمام اللاعبين قبل الأمم الإفريقية

انتقد هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يسمح للأندية بالاحتفاظ بلاعبيها قبل أمم إفريقيا حتى 15 ديسمبر، معتبرا أن الخطوة تعكس عدم احترام لكرة القدم الإفريقية.

قبل أيام، أعلن فيفا بشكل رسمي موعد أحقية المنتخبات الإفريقية في ضم لاعبيها من أجل خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تنطلق بالمغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "ماذا عن منتخبات مثل كوت ديفوار والسنغال ومالي التي تضم لاعبين ينشطون بالكامل في الخارج؟ لن يحصلوا على لاعبيهم سوى يوم 15، بينما يخوض المنتخب المغربي مباراته الافتتاحية بعد 6 أيام فقط".

وأضاف "هذا يوضح مجدداً كيف تنظر فيفا إلى كاف وإلى إفريقيا. من الواضح أن ضغط الأندية الأوروبية لعب دوراً في تغيير الموعد".

وتابع "أنا سعيد لأن أغلب لاعبي المنتخب محليون، وإلا لما تمكنا من بدء المعسكر في هذا التوقيت. لا أعتقد أن زملائي مدربي المنتخبات الإفريقية الأخرى سعداء بالوضع الحالي".

ويضم معسكر الأولاد حاليا 21 لاعبا، فيما من المنتظر أن يلتحق اللاعبون الأربعة المتبقون، وهم محترفون في أوروبا، بالمنتخب في المغرب الأسبوع المقبل.

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا مع مصر وزيمبابوي وأنجولا في مجموعة واحدة بأمم إفريقيا.

ستُقام كأس أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.