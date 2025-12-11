منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا ينتقد فيفا بسبب موعد انضمام اللاعبين قبل الأمم الإفريقية

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 17:30

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - جنوب إفريقيا

انتقد هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يسمح للأندية بالاحتفاظ بلاعبيها قبل أمم إفريقيا حتى 15 ديسمبر، معتبرا أن الخطوة تعكس عدم احترام لكرة القدم الإفريقية.

قبل أيام، أعلن فيفا بشكل رسمي موعد أحقية المنتخبات الإفريقية في ضم لاعبيها من أجل خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تنطلق بالمغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "ماذا عن منتخبات مثل كوت ديفوار والسنغال ومالي التي تضم لاعبين ينشطون بالكامل في الخارج؟ لن يحصلوا على لاعبيهم سوى يوم 15، بينما يخوض المنتخب المغربي مباراته الافتتاحية بعد 6 أيام فقط".

أخبار متعلقة:
الكشف عن سبب وضع مهاجم المغرب في القائمة الاحتياطية لأمم إفريقيا الشيبي وحكيمي على رأس قائمة المغرب المدججة بالنجوم لأمم إفريقيا منافس مصر - مدافع صنداونز ولاعب ولفرهامبتون على رأس قائمة زيمبابوي في أمم إفريقيا منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا يوجه انتقادات لاذعة لمدافعه قبل الأمم الإفريقية قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا

وأضاف "هذا يوضح مجدداً كيف تنظر فيفا إلى كاف وإلى إفريقيا. من الواضح أن ضغط الأندية الأوروبية لعب دوراً في تغيير الموعد".

وتابع "أنا سعيد لأن أغلب لاعبي المنتخب محليون، وإلا لما تمكنا من بدء المعسكر في هذا التوقيت. لا أعتقد أن زملائي مدربي المنتخبات الإفريقية الأخرى سعداء بالوضع الحالي".

ويضم معسكر الأولاد حاليا 21 لاعبا، فيما من المنتظر أن يلتحق اللاعبون الأربعة المتبقون، وهم محترفون في أوروبا، بالمنتخب في المغرب الأسبوع المقبل.

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا مع مصر وزيمبابوي وأنجولا في مجموعة واحدة بأمم إفريقيا.

ستُقام كأس أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.

كأس أمم إفريقيا جنوب إفريقيا مصر هوجو بروس
نرشح لكم
خبر في الجول - حسام حسن يستقر على اصطحاب قائمة الـ28 لاعبا بالكامل إلى المغرب الكشف عن سبب وضع مهاجم المغرب في القائمة الاحتياطية لأمم إفريقيا الشيبي وحكيمي على رأس قائمة المغرب المدججة بالنجوم لأمم إفريقيا منافس مصر - مدافع صنداونز ولاعب ولفرهامبتون على رأس قائمة زيمبابوي في أمم إفريقيا ذا صن: احتمالية نقل مباراة مصر وإيران إلى كندا بسبب أزمة احتفالات دعم المثلية منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا يوجه انتقادات لاذعة لمدافعه قبل الأمم الإفريقية قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا ذا صن: إيتو تدخل باستبعاد أبو بكر من قائمة الكاميرون خوفا من كسر رقمه القياسي
أخر الأخبار
ممدوح عيد: سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب المصري.. وننتظر الحضور الجماهيري 9 دقيقة | الكرة المصرية
إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية 14 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة 27 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري 45 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
الإنجليزي الأول.. فاردي لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: جيرونا مهتم بضم مصطفى شوبير ساعة | ميركاتو
دوري المحترفين - أبو قيرة للأسمدة يفقد فرصة العودة للصدارة.. ولافيينا يشعل صراع التأهل ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518983/منافس-مصر-مدرب-جنوب-إفريقيا-ينتقد-فيفا-بسبب-موعد-انضمام-اللاعبين-قبل-الأمم-الإفريقية