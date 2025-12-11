انتهت في كأس العرب - المغرب (1)-(0) سوريا
الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 16:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد سوريا ببطولة كأس العرب.
ويلعب المغرب ضد سوريا ضمن ربع نهائي كأس العرب.
لمتابعة مباراة المغرب ضد سوريا دقيقة بدقيقة من هنا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ق 90 بطاقة حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 79 جووول وليد أزارو يسجل من متابعة تسديدة منير شعير
ق 53 إنقاذ على خط مرمى سوريا مرتين
استراحة
ق28 حكم المباراة يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب سوريا بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق12 كرة عرضية لصالح المغرب إلى داخل منطقة الجزاء على رأس أمين زحزوح تصدى لها حارس المرمى بنجاح.
ق10 كرة عرضية من ركلة الجزاء لصالح المغرب من ركلة ركنية شتتها محمد الصلخدي مدافع سوريا بنجاح.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كأس العرب - أزارو: نصف النهائي سيكون صعبا مثل ربع النهائي كأس العرب - خربين: خسرنا أمام أحد أقوى فرق العالم.. وهذا سبب مشاركتي متأخرا مباشر كأس العرب - فلسطين (1)-(1) السعودية.. إلى شوطين إضافيين كأس العرب - السكتيوي: عرفنا كيف نفوز على سوريا.. ونتحسن خلال مشوارنا في البطولة كأس العرب - أزارو يظفر بالهدية الكبرى.. المغرب إلى نصف النهائي بالفوز على سوريا تشكيل كأس العرب - سالم يقود هجوم السعودية.. وحمدان والدباغ أساسيان مع فلسطين تشكيل كأس العرب - الكرتي يقود المغرب أمام سوريا.. وخربين على الدكة كأس العرب - مؤتمر بوقرة: علينا الحذر أمام الإمارات.. التفاصيل الصغيرة ستحسم اللقاء