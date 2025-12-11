انتهت في كأس العرب - المغرب (1)-(0) سوريا

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - منتخب المغرب

ويلعب المغرب ضد سوريا ضمن ربع نهائي كأس العرب.

ق 90 بطاقة حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 79 جووول وليد أزارو يسجل من متابعة تسديدة منير شعير

ق 53 إنقاذ على خط مرمى سوريا مرتين

استراحة

ق28 حكم المباراة يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب سوريا بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق12 كرة عرضية لصالح المغرب إلى داخل منطقة الجزاء على رأس أمين زحزوح تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق10 كرة عرضية من ركلة الجزاء لصالح المغرب من ركلة ركنية شتتها محمد الصلخدي مدافع سوريا بنجاح.

انطلاق المباراة

كأس العرب
