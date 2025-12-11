قائمة المغرب - الشيبي وحكيمي على رأس أسماء مدججة بالنجوم لأمم إفريقيا

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 16:23

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

كشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن القائمة الرسمية التي يشارك بها في كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وشهدت القائمة تواجد محمد الشيبي مدافع بيراميدز.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - قائمة زيمبابوي.. مدافع صنداونز ولاعب ولفرهامبتون على رأس اختيارات مارينيكا لأمم إفريقيا منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا يوجه انتقادات لاذعة لمدافعه قبل الأمم الإفريقية قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

كما تواجد اسم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان رغم أنه يعاني من إصابة ولم يلمس الكرة إلى الآن.

ووضع الركراكي يوسف بالعمري ظهير الرجاء في قائمة الاحتياطيين، وحمزة إجمان مهاجم ليل كذلك، بسبب تعرضه لإصابة مع ناديه مؤخرا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) – منير المحمدي (نهضة بركان) – المهدي لحرار (الرجاء)

الدفاع: نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – غانم سايس (السد القطري) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – محمد الشيبي (بيراميدز) – جواد الياميق (النجمة السعودي) – أنس صلاح الدين (أيندهوفن الهولندي) – عبد الحميد آيت بودلال (ستاد رين الفرنسي) – آدم ماسينا (تورينو الإيطالي).

خط الوسط: عز الدين أوناحي (جيرونا الإسباني) – سفيان أمرابط (ريال بيتيس الإسباني) – بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) – إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) – إلياس بنصغير (باير ليفركوزن الألماني) – نائل العيناوي (روما الإيطالي) - أسامة تيرغالين (فينورد الهولندي).

خط الهجوم: يوسف النصيري (فنربخشة التركي) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) – عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) – إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) – إلياس إخوماش (فياريال الإسباني) – شمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنجليزي)

قائمة البدلاء

يوسف بالعمري (الرجاء) - حمزة إجمان (ليل الفرنسي)

وجاءت مجموعات كأس إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

المغرب محمد الشيبي أشرف حكيمي كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
الركراكي: رفضت المؤتمر الصحفي لأن المهم الآن هو العمل وليس الكلام قائمة غينيا الاستوائية - هداف 2023 ومهاجم شباب ريال مدريد على رأس الاختيارات في أمم إفريقيا قائمة السودان - بعد إضافة المحترفين.. استمرار 18 لاعبا من كأس العرب في أمم إفريقيا قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025 قائمة مالي - ديانج في الوسط رفقة بيسوما.. ونيني ضمن اختيارات سانتفيت بأمم إفريقيا قائمة جزر القمر - حضور ثلاثي الدوري السعودي.. وتألق زيد في كأس العرب يضمن تواجده قائمة منتخب مصر - حسام حسن يضم 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025 خبر في الجول - حسام حسن يستقر على اصطحاب قائمة الـ28 لاعبا بالكامل إلى المغرب
أخر الأخبار
مصطفى فتحي لـ في الجول: لا نفكر في سان جيرمان الآن.. وننتظر دعم الجمهور 17 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب – إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي 19 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد صول صلاح.. وموقفه أمام نيجيريا ساعة | منتخب مصر
عودة العلاقات؟ BBC: صلاح يعود لقائمة ليفربول لمواجهة برايتون ساعة | المحترفون
الركراكي: رفضت المؤتمر الصحفي لأن المهم الآن هو العمل وليس الكلام ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي.. بطاقة حمراء ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب – النعيمات يوجه رسالة طمأنة بعد إصابته الخطيرة ساعة | الوطن العربي
كأس العرب – أبو ليلى: وعدنا النعيمات بتحقيق الفوز وأوفينا 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا 4 كأس العرب – طولان: منتخب مصر ولد يتيما.. وتعرضنا للإهانة بسبب شخص واحد يعرفه الجميع
/articles/518976/قائمة-المغرب-الشيبي-وحكيمي-على-رأس-أسماء-مدججة-بالنجوم-لأمم-إفريقيا