الشيبي وحكيمي على رأس قائمة المغرب المدججة بالنجوم لأمم إفريقيا

كشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن القائمة الرسمية التي يشارك بها في كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وشهدت القائمة تواجد محمد الشيبي مدافع بيراميدز.

كما تواجد اسم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان رغم أنه يعاني من إصابة ولم يلمس الكرة إلى الآن.

ووضع الركراكي يوسف بالعمري ظهير الرجاء في قائمة الاحتياطيين، وحمزة إجمان مهاجم ليل كذلك، بسبب تعرضه لإصابة مع ناديه مؤخرا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) – منير المحمدي (نهضة بركان) – المهدي لحرار (الرجاء)

الدفاع: نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – غانم سايس (السد القطري) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – محمد الشيبي (بيراميدز) – جواد الياميق (النجمة السعودي) – أنس صلاح الدين (أيندهوفن الهولندي) – عبد الحميد آيت بودلال (ستاد رين الفرنسي) – آدم ماسينا (تورينو الإيطالي).

خط الوسط: عز الدين أوناحي (جيرونا الإسباني) – سفيان أمرابط (ريال بيتيس الإسباني) – بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) – إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) – إلياس بنصغير (باير ليفركوزن الألماني) – نائل العيناوي (روما الإيطالي) - أسامة تيرغالين (فينورد الهولندي).

خط الهجوم: يوسف النصيري (فنربخشة التركي) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) – عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) – إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) – إلياس إخوماش (فياريال الإسباني) – شمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنجليزي)

قائمة البدلاء

يوسف بالعمري (الرجاء) - حمزة إجمان (ليل الفرنسي)

وجاءت مجموعات كأس إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.