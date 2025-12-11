منافس مصر - مدافع صنداونز ولاعب ولفرهامبتون على رأس قائمة زيمبابوي في أمم إفريقيا

منتخب زيمبابوي

أعلن منتخب زيمبابوي تحت قيادة مدربه الروماني ماريو مارينيكا قائمة الفريق المشارك في أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب كأس إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مصر وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وشهدت قائمة زيمبابوي تواجد ديفين لونجا مدافع صنداونز وتاواندا تشيريوا لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي.

وجاءت قائمة منتخب زيمبابوي كالآتي:

حراسة المرمى: واشنطن أروبي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - إلفيس تشيبزيزي (ماجاسي الجنوب إفريقي) - مارتين مابيسا (مووس الزيمبابوي).

الدفاع: سيان فوسيري (شيفيلد وينزداي الإنجليزي) - موناشي جارانانجا (كوبنهاجن الدنماركي) - جودكنوس مورويرا (سكوتلاند الزيمبابوي) - إيمانويل جالاي (ديناموز الزيمبابوي) - جيرالد تاكوارا (اتحاد مصراتة الليبي) - إشيانيسو ماوتشي (سيمبا بورا الزيمبابوي) - براندون جالواي (بلايموث الإنجليزي) - تيناجي هاديبي (سينسيناتي الأمريكي) - أليس موديمو (فلينت تاون الويلزي) - ديفين لونجا (صنداونز الجنوب إفريقي).

الوسط: تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون الإنجليزي) مارفيلوس ناكامبا (لوتون الإنجليزي) - جونا فابتش (إرزجبيرج الألماني) - أندرو رينوموتا (ريدينج الإنجليزي) - بروسبير باديرا (سينا جوكي الفنلندي) - نوليدج موسونا (سكوتلاند الزيمبابوي).

الهجوم: برينس دوبي (يانج أفريكانز التنزاني) - بيل أنتونيو (ميتشيلين البلجيكي) - إشماعيل وادي (كابس يونايتد الزيمبابوي) - تاواندا ماسوانهيس (موثرويل الأسكتلندي) - دانييل مسيندامي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - واشنطن نافايا (تيل وان الزيمبابوي) - ماكاولي بوني (مالدون الإنجليزي) - جونيور زيندوجا (جالاكسي الجنوب إفريقي) - تاديواناشي تشاكوتشيتشي (سكوتلاند الزيمبابوي)

ويستهل منتخب زيمبابوي مشواره في دور المجموعات بمواجهة مصر يوم 22 ديسمبر الجاري.

بينما في الجولة الثانية يلعب الفريق أمام أنجولا ثم يختتم مبارياته يوم 29 ديسمبر الجاري بمواجهة جنوب إفريقيا.

