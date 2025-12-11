منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا يوجه انتقادات لاذعة لمدافعه قبل الأمم الإفريقية

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 14:15

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

وجّه هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا انتقادات لاذعة للمدافع مبكيزيلي مبوكازي بعد التحاقه المتأخر بمعسكر المنتخب الذي يستعد لنهائيات أمم إفريقيا.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لم يلتزم بالموعد المحدد لانضمامه للمعسكر.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "لقد وصل مبوكازي للتو، لم أرغب في الحديث عن الأمر، لكن من حقكم معرفة أنني غير راضٍ عمّا حدث".

وأضاف المدرب البلجيكي "سبق أن تحدثت عن غياب الاحترافية لدى بعض اللاعبين في جنوب إفريقيا، وها هو مثال جديد".

وأردف "تلقيت من إدارة أورلاندو بايرتس تبريرات غير مقبولة حول سبب تأخره، ولن أخوض في تفاصيلها. المشكلة الأكبر أن النادي يحمي اللاعب رغم تصرفه غير المهني، وهذا أمر مؤسف".

Image

وتابع "عندما تكون لاعبًا يبلغ 19 عامًا وتُستدعى للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ويمنحك المدرب يومين إضافيين من الراحة، فمن المفترض أن تكون منضبطا وتلتحق بالمعسكر في الموعد نفسه كبقية اللاعبين".

وأتم المدرب البلجيكي "أنا غاضب جدًا من تصرفه. أصبح يظن نفسه نجمًا، وهذا انعكس على سلوكه. هذا أمر لا يمكن قبوله".

ويتواجد الأولاد مع مصر وزيمبابوي وأنجولا في مجموعة واحدة بأمم إفريقيا.

ستُقام كأس أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.

