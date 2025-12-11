قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، عن قائمة نسور قرطاج المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف المغرب كأس إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

وضمت قائمة تونس محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وعلي معلول قائد فريق الصفاقسي التونسي.

كما ضمت القائمة فراس شواط لاعب الإسماعيلي السابق، وفرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري، والزمالك السابق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (الصفاقسي) - بشير بن سعيد (الترجي) - نور الدين فرحاتي (الملعب التونسي) - صبري بن حسن (النجم الساحلي)

الدفاع: ياسين مرياح (الترجي) - محمد بن علي (الترجي) - علي معلول (الصفاقسي) - منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - علي العابدي (نيس الفرنسي) - يان فاليري (شيفيلد وينزداي) - مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) - نادر الغندري (أخمات الروسي) - آدم عويس (قاسم باشا)

الوسط: فرجاني ساسي (الغرافة القطري) - حسام تقا (الترجي) - إسماعيل الغربي (أوجسبورج الألماني) - محمد علي بن رمضان (الأهلي) - إلياس السخيري (فرانكفورت الألماني) - محمد الحاج محمود (لوجانو السويسري) - حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي) - نعيم السليتي (الشمال القطري)

الهجوم: إلياس سعد (أوجسبورج الألماني) - إلياس العاشوري (كوبنهاجن الدنماركي) - سبستيان تونكتي (سيلتك الأسكتلندي) - سيف الدين الجزيري (الزمالك) - حازم المستوري (دينامو ماخاتشكالا ) - فراس شواط (الإفريقي).

اختيارات الطرابلسي شهدت تواجد 13 لاعبت من القائمة التي خاضت منافسات كأس العرب بقطر وهم:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (الصفاقسي) - بشير بن سعيد (الترجي) - نور الدين فرحاتي (الملعب التونسي)

الدفاع: ياسين مرياح (الترجي) - محمد بن علي (الترجي) - علي معلول (الصفاقسي)

الوسط: فرجاني ساسي (الغرافة القطري) - حسام تقا (الترجي) - إسماعيل الغربي (أوجسبورج الألماني) - محمد علي بن رمضان (الأهلي) - محمد الحاج محمود (لوجانو السويسري)

الهجوم: سيف الدين الجزيري (الزمالك) - فراس شواط (الإفريقي).

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة التي تضم منتخبات: نيجيريا وأوغندا وتنزانيا.