كأس العرب - مؤتمر بوقرة: علينا الحذر أمام الإمارات.. التفاصيل الصغيرة ستحسم اللقاء

يدرك مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر صعوبة مواجهة نظيره الإماراتي في كأس العرب.

ويلعب منتخب الإمارات أمام الجزائر مساء الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العرب.

وقال بوقرة في مؤتمر صحفي: "هناك غيابات في صفوف منتخب الجزائر ما يمنح الفرصة لبعض اللاعبين في الظهور أمام الإمارات".

وأكمل "المشاكل التي تواجه الفريق معتاد عليها ووضعت الحلول والبدائل المطلوبة لها، نسعى لان نكون في أفضل حالاتنا واظهار الجودة المطلوبة من الناحية الفنية".

وأضاف "الإمارات منتخب جيد وحتى عندما يخسر فإنه يخسر بنتيجة متقاربة".

وشدد "علينا أن نرفع من مستوى أدائنا وأن نكون حذرين أمام الإمارات، سنلعب أمام منتخب الإمارات على تفاصيل دقيقة".

وواصل "أنجزنا المهمة الأولى بالتأهل من مرحلة المجموعات، وكما سبق وقلت إننا نتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي".

وأتم "مهما كان قرار مدرب المنتخب الأول فلاديمير بيتكوفيتش فيما يخص قائمة الجزائر في كأس أمم إفريقيا فإن تركيز اللاعبين هنا على كأس العرب فقط".

كأس العرب - مواعيد مباريات ربع النهائي والملاعب والقنوات الناقلة