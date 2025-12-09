كأس العرب - مواعيد مباريات ربع النهائي والملاعب والقنوات الناقلة

لقب كأس العرب

حسمت مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد تحديد المتأهلين من مرحلة المجموعات.

وتأهلت 6 منتخبات من عرب آسيا فيما تأهل 2 من عرب إفريقيا لربع النهائي.

وسيقام النهائي على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر الجاري للإعلان عن بطل النسخة 11 من البطولة والثانية تحت رعاية فيفا.

وإليكم مباريات ربع نهائي كأس العرب

الخميس 11 ديسمبر

المغرب × سوريا – 4:30 عصرا على استاد خليفة الدولي

فلسطين × السعودية – 7:30 مساءً على استاد لوسيل

الجمعة 12 ديسمبر

الأردن × العراق – 4:30 عصرا على استاد المدينة التعليمية

الجزائر × الإمارات – 7:30 مساءً على استاد البيت

مباريات نصف النهائي

الفائز من (فلسطين × السعودية) × الفائز من (الأردن × العراق) يوم الإثنين 15 ديسمبر

الفائز من (المغرب × سوريا) × الفائز من (المغرب × سوريا) يوم الإثنين 15 ديسمبر

مباراة المركز الثالث

يوم 18 ديسمبر على استاد خليفة الدولي

النهائي

يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل

وتذاع المباريات عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة والكاس وأبو ظبي والشارقة ودبي وشاشا.

وكان منتخب الجزائر قد حقق لقب النسخة الماضية بالفوز على تونس في النهائي.

كأس العرب مباريات ربع النهائي
