كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: سنواجه الأردن بكل قوة وهدفنا هو التأهل

أوضح جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق أن فريقه سيدخل مباراة الأردن بكل قوة ويستهدف التأهل رغم الغيابات.

ويصطدم منتخب الأردن بنظيره العراقي في ربع نهائي كأس العرب يوم الجمعة.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي: "أنا منبهر ببطولة كأس العرب وأعتبرها اختبارا حقيقيا لما سنقدمه في الملحق العالمي المؤهل للمونديال".

وأكمل "تركيزي على المنتخب العراقي وهدفي هو أن يتأهل المنتخب إلى كأس العالم لأول مرة منذ 40 عاما".

ويستعد العراق لملاقاة الفائز من بوليفيا وسورينام في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وأضاف "الوقت لم يكن كافيا للتحضير لمواجهة الأردن، سنواجه فريقا عالي المستوى وهو الأردن ونتطلع لتقديم المستوى المطلوب".

وتابع "اللاعبون جاهزون ذهنيا ونفسيا ونحن مستعدون للمواجهة أمام الأردن، المباراة ستكون صعبة جدا أمام منتخب متأهل لكأس العالم، لكننا سندخل المباراة بكل قوة وهدفنا هو التأهل".

وواصل "نعاني من بعض الغيابات بسبب الإصابات وهي مناسبة لإعطاء الفرصة لبعض اللاعبين لإظهار قدراتهم، نأمل أن نقدم المستوى المنتظر من أجل مواصلة مشوار البطولة".

وأتم "هناك إصابات وغيابات، لكني أثق بقدرات كل اللاعبين، سنبذل أفضل ما لدينا في هذه المباراة".

وتأهل منتخب الأردن كمتصدر لمجموعته، بينما تأهل العراق كوصيف لمجموعته.

