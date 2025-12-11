كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: العراق لا يمنح الهدايا.. علينا اللعب بجدية كبيرة

شدد جمال السلامي مدرب منتخب الأردن على صعوبة مواجهة العراق في كأس العرب.

ويصطدم منتخب الأردن بنظيره العراقي في ربع نهائي كأس العرب يوم الجمعة.

وقال السلامي في مؤتمر صحفي: "طموحنا الصعود للدور المقبل أمام خصم قوي مثل العراق لا يمنح الهدايا".

وأكمل "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام منافس قدم مستويات طيبة في الدور الأول، ولكن طموحنا كبير في استكمال مشوار البطولة".

وأضاف "مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، الآن منافسة جديدة بخروج المغلوب، لدينا طموح كبير في الفوز وهذا يتطلب تركيز أكبر وفاعلية وشخصية فوق المستوى العادي لان المنافس قوي".

وتابع "لا يمكن الحكم على منتخب العراق من مواجهة الجزائر الأخيرة، مباريات خروج المغلوب لها طقوسها الخاصة وجميع اللاعبين يدركون مسؤولياتهم".

وأوضح "حققنا نتائج إيجابية في مرحلة المجموعات، لكننا وضعنا خلفنا انتصارات مرحلة المجموعات ونحن ندخل الدور الثاني، تحدثت مع اللاعبين وأشرت إلى الأخطاء التي ارتكبناها من قبل حتى لا تتكرر".

وأتم المدرب المغربي "شخصية منتخب الأردن ستظهر أكثر في قادم المباريات، والفوز على العراق يتطلب جدية كبيرة".

وتأهل منتخب الأردن كمتصدر لمجموعته، بينما تأهل العراق كوصيف لمجموعته.

