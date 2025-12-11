كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

أيمن يحيى

ذكرت جريدة الرياضية أن الجهاز الفني للمنتخب السعودي استبعد يحيى من قائمة المنتخب في بطولة كأس العرب بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره الفلسطيني في ربع النهائي يوم الخميس.

وأوضح التقرير أن القرار جاء بعد اطّلاع الجهاز الفني على تقرير من نظيره الطبي عقب إجراء الفحوصات اللازمة التي أظهرت عدم جاهزية اللاعب للمشاركة بسبب تعرضه إلى إصابة في الركبة.

فيما أدّى المدافع حسان تمبكتي تمارين خاصة مع المعد البدني داخل الصالة الرياضية، وشارك فقط في الجزء التكتيكي من التدريب الجماعي يوم الأربعاء.

ولعِب يحيى أمام المنتخب المغربي يوم الإثنين في ختام منافسات المجموعة الثانية من كأس العرب، وفي اليوم التالي غاب بسبب آلام في الركبة عن التدريبات.

ويفاضل المدرب الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية بين لاعبين لتعويض أيمن يحيى.

ووضع رينارد الثنائي، ناصر الدوسري ونواف بوشل ضمن خياراته في الجانب الأيسر.

وتأهل المنتخب السعودي لربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية خلف المغرب.

بينما تصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى متفوقا على سوريا بفارق الأهداف.

