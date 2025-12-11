اتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب اليابان مرشح لمواجهة مصر استعدادا لكأس العالم 2026

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 00:03

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

يبرز اسم منتخب اليابان ضمن المنتخبات المرشحة لمواجهة منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "منتخب اليابان مرشح لمواجهة منتخب مصر وديا في شهر مارس 2026 استعدادا لكأس العالم".

أخبار متعلقة:
جلاسنر يكشف سبب غياب مونوز عن مباريات كريستال بالاس "تدريبات بدنية وجمل فنية".. منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا لكأس الأمم لم يتحقق منذ 52 عاما.. أياكس يفوز على كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على الإسماعيلي بالـ 3.. والبانوبي يقود زد لفوز مثير أمام سموحة

وأضاف "حتى الآن لم تصل عروض رسمية لاتحاد الكرة لمواجهة منتخب مصر".

وأتم "عرض اليابان الأكثر جدية في الوقت الحالي".

ويتواجد منتخب اليابان في المجموعة السادسة رفقة هولندا وتونس والمنتخب الفائز من الملحق الأوروبي.

وأعلن منتخب إنجلترا مواجهة اليابان وأوروجواي وديا في مارس المقبل استعدادا للمونديال. (طالع تفاصيل)

وسبق أن كشف خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن طلب أمريكا ملاقاة مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب أمريكا في المجموعة الرابعة رفقة كل من أستراليا وباراجواي والمسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو).

وتحدث الدرندلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أمريكا ترغب في مواجهة مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026، ونفكر في إقامة معسكرنا للمونديال هناك كي يعتاد كل اللاعبين على الأجواء ويتغلبوا على الساعة البيولوجية وسنحصل على أموال جيدة كذلك من المعسكر الذي ربما نخوض فيه ودية أخرى".

منتخب مصر اليابان كأس العالم 2026
نرشح لكم
"تدريبات بدنية وجمل فنية".. منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا لكأس الأمم شيكابالا: حزين لما يحدث في الكرة المصرية.. ولماذا سُحبت أرض الزمالك؟ كأس العرب - الكشف عن جائزة منتخب مصر المالية بعد الخروج من دور المجموعات اتحاد الكرة يخاطب فيفا لرفض أنشطة دعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم كأس العرب - مدرب الإمارات: صارت الأمور كما نريد هذه المرة كأس العرب - علي علوان: لا يوجد أساسي أو احتياطي بمنتخب الأردن كأس العرب – طولان: منتخب مصر ولد يتيما.. وتعرضنا للإهانة بسبب شخص واحد يعرفه الجميع كأس العرب – جمال السلامي: فزنا على منتخب مصر لأنه يعاني من ضغط كبير
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل ساعة | دوري أبطال أوروبا
ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية 2 ساعة | رياضة نسائية
فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه 2 ساعة | أمريكا
العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518932/اتحاد-الكرة-لـ-في-الجول-منتخب-اليابان-مرشح-لمواجهة-مصر-استعدادا-لكأس-العالم-2026