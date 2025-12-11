اتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب اليابان مرشح لمواجهة مصر استعدادا لكأس العالم 2026

يبرز اسم منتخب اليابان ضمن المنتخبات المرشحة لمواجهة منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "منتخب اليابان مرشح لمواجهة منتخب مصر وديا في شهر مارس 2026 استعدادا لكأس العالم".

وأضاف "حتى الآن لم تصل عروض رسمية لاتحاد الكرة لمواجهة منتخب مصر".

وأتم "عرض اليابان الأكثر جدية في الوقت الحالي".

ويتواجد منتخب اليابان في المجموعة السادسة رفقة هولندا وتونس والمنتخب الفائز من الملحق الأوروبي.

وأعلن منتخب إنجلترا مواجهة اليابان وأوروجواي وديا في مارس المقبل استعدادا للمونديال. (طالع تفاصيل)

وسبق أن كشف خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن طلب أمريكا ملاقاة مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب أمريكا في المجموعة الرابعة رفقة كل من أستراليا وباراجواي والمسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو).

وتحدث الدرندلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أمريكا ترغب في مواجهة مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026، ونفكر في إقامة معسكرنا للمونديال هناك كي يعتاد كل اللاعبين على الأجواء ويتغلبوا على الساعة البيولوجية وسنحصل على أموال جيدة كذلك من المعسكر الذي ربما نخوض فيه ودية أخرى".