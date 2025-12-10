إنجلترا تلاقي أوروجواي واليابان استعدادا لكأس العالم
الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 16:36
كتب : FilGoal
سيلعب منتخب إنجلترا ضد منتخبي أوروجواي واليابان وديا من أجل الاستعداد لكأس العالم 2026.
وذلك خلال فترة التوقف الدولي مارس 2026.
ويحتضن ملعب ويمبلي المباراتين.
وتلعب المنتخبات الـ3 في كأس العالم المقبل.
وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:
المجموعة الأولى: المكسيك- كوريا الجنوبية - جنوب إفريقيا - المسار الرابع لأوروبا (الدنمارك- مقدونيا الشمالية- أيرلندا- التشيك)
المجموعة الثانية: كندا- سويسرا- قطر- المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- أيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك)
المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- اسكتلندا- هايتي
المجموعة الرابعة: أمريكا- أستراليا- باراجواي- المسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو)
المجدموعة الخامسة: ألمانيا- الإكوادور- كوت ديفوار- كواراساو
المجموعة السادسة: هولندا- اليابان- تونس- المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألباميا)
المجموعة السابعة: بلجيكا- إيران- مصر- نيوزيلندا
المجموعة الثامنة: إسبانيا- أوروجواي- السعودية- كاب فيردي
المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- النرويج- المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا- سورينام- العراق)
المجموعة العاشرة: الأرجنتين- النمسا- الجزائر- الأردن
المجموعة الحادية عشر: البرتغال- كولومبيا- أوزباكستان- المسار الأول للملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية- جامايكا- نيو كاليدونيا)
المجموعة الثانية عشر: إنجلترا- كرواتيا- بنما- غانا