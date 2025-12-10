جلاسنر يكشف سبب غياب مونوز عن مباريات كريستال بالاس

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

دانييل مونوز - كريستال بالاس

كشف أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ كريستال بالاس غياب لاعبه الكولومبي دانييل مونوز بسبب الإصابة لفترة دون تحديدها.

ويستعد بالاس لمواجهة شيلبرون الأيرلندي في الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس.

وقال الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي: "مونوز وماتيتا خارج المباراة، الكولومبي سيغيب لعدة أسابيع وسيخضع لجراحة، والفرنسي سيحصل على راحة ومن المنتظر عودته للتدريبات يوم الجمعة ثم سيكون متاحا".

وأكمل "بعد إجراء مونوز للجراحة سنكون حريصين، الأمر لا يبدو خطيرا للغاية".

وأتم "لدينا 10 مباريات حتى 10 يناير المقبل، وسيكون ذلك تحدي كبير للمجموعة".

ويحتل بالاس المركز الـ 18 برصيد 6 نقاط من 4 مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستعد الفريق للقاء مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

ويحتل بالاس المركز الرابع برصيد 26 نقطة عقب مرور 15 جولة.

