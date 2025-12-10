ديلي ميل: فولام يستعد لتقديم عرض لضم مويس كين في يناير

مويس كين النادي : فيورنتينا فولام

يستعد نادي فولام الإنجليزي لتقديم عرض رسمي لضم مويس كين مهاجم فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني كين من تراجع في مستواه هذا الموسم مع الفريق الإيطالي، رغم تمديد عقده في الصيف الماضي، حيث سجل هدفين فقط في الدوري الإيطالي، ولم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن فولام بقيادة المدرب ماركو سيلفا يبحث عن تعزيز خط الهجوم، في ظل إصابة رودريجو مونيز ومشاكل اللياقة للمهاجم المخضرم راؤول خيمنيز.

ومن المنتظر أن يفتح عرض فولام المجال لإعادة اللقاء بين كين ومدربه السابق ماركو سيلفا، الذي عمل معه في إيفرتون من قبل، ما قد يمثل فرصة للاعب لاستعادة مستواه في الدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة فيورنتينا ستدرس موقفها المالي والرياضي قبل حسم مصير اللاعب الإيطالي، سواء بالبقاء أو الرحيل.

ويتحرك فولام بقوة لتدعيم صفوفه الهجومية وتفادي الدخول في صراع الهبوط.

ويسعى كين لاستغلال فرصة الانتقال المحتمل من أجل استعادة اللمسة التهديفية مجددا واستعادة مستواه.