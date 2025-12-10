كوانساه يدافع عن محمد صلاح في أزمته مع سلوت

تحدث جارييل كوانساه مدافع باير ليفركوزن الحالي عن الأزمة الأخيرة بين محمد صلاح وأرنـي سلوت مدرب ليفربول.

وشدد كوانساه على دعمه لصلاح ورافضا التعليق على علاقته بالمدرب الهولندي.

وقال كوانساه في تصريحاته لصحيفة ديلي ميل: "يمكنني فقط الحديث عما رأيته أثناء وجودي في ليفربول وما شاهدته من صلاح".

وأضاف "هو نموذج رائع وقدوة في غرف الملابس، وقدم موسما لا يُصدق وساعدنا في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي".

وتابع "كل ما رأيته منه كان إيجابيا فقط. صلاح وقف بجانبي في أوقات صعبة وقد فعل ذلك بالفعل".

وأوضح كوانساه "لا أستطيع الحديث من الخارج، أنا الآن مجرد مشجع لليفربول وأتابع الأمور مثل الجميع".

وعند سؤاله حول علاقته السابقة مع أرني سلوت سلوت أجاب "ليس الوقت للحديث عما حدث في الموسم الماضي. أنا أركز كليا على ما أفعله هنا في ليفركوزن الآن".

واختتم تصريحاته "لا أحتاج للحديث عن علاقتي بأي مدرب آخر، المهم بالنسبة لي ما أقدمه مع الفريق الحالي ومواجهة الغد هي الأهم".

واستبعد أرني سلوت، محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دومينيك سوبوسلاي.

وقال المدير الفني لـ ليفربول عبر أمازون برايم: "يجب أن نركز على ما أنجزناه هنا. أتفهم تماما أنه في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة ستكون جميع الأسئلة عن محمد صلاح".

