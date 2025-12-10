خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي

بات المهاجم الأردني يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي يستهدف ضم مهاجم كرغبة أولى في أولوية الصفقات، على أن يكون هذا المهاجم أجنبيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يزن النعيمات هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي وافق على الشروط الشخصية للاعب الأردني في انتظار التوصل لاتفاق مع العربي القطري.

ويرفض الأهلي فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقد النعيمات مع العربي حفاظا على العلاقات الودية بين الناديين.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي يستهدف ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير المقبل، في مراكز قلب الهجوم، والظهير الأيسر، ولاعب الوسط، وقلب الدفاع. (طالع التفاصيل)

وقال يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن عبر قناة الكاس: "مفاوضات الأهلي؟ كل تركيزي حاليا مع منتخب الأردن والمباريات المهمة في كأس العرب".

وشدد النعيمات "سوف أرد على ذلك السؤال لاحقا ولا يمكنني تخطي نادي العربي في أي شيء".

وتألق يزن النعيمات مع منتخب الأردن في كأس العرب الجارية بقطر، وسجل النعيمات هدفا في المنتخب الإماراتي بالجولة الافتتاحية.

وخاض النعيمات 8 مباريات مع العربي القطري في الدوري هذا الموسم وساهم في 4 أهداف.

إذ سجل اللاعب الأردني ثلاثة أهداف مقابل صناعة هدف واحد.

ويلعب النعيمات في مركز المهاجم كما يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر.