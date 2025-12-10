خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 16:59

كتب : أحمد الخولي

يزن النعيمات - منتخب الأردن

بات المهاجم الأردني يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي يستهدف ضم مهاجم كرغبة أولى في أولوية الصفقات، على أن يكون هذا المهاجم أجنبيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يزن النعيمات هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة:
يزن النعيمات يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضمه تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات كأس العرب - يزن النعيمات: نلعب كل مباراة كأنها نهائي مجموعة مصر - يزن النعيمات يقود هجوم الأردن أمام الكويت

الأهلي وافق على الشروط الشخصية للاعب الأردني في انتظار التوصل لاتفاق مع العربي القطري.

ويرفض الأهلي فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقد النعيمات مع العربي حفاظا على العلاقات الودية بين الناديين.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي يستهدف ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير المقبل، في مراكز قلب الهجوم، والظهير الأيسر، ولاعب الوسط، وقلب الدفاع. (طالع التفاصيل)

وقال يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن عبر قناة الكاس: "مفاوضات الأهلي؟ كل تركيزي حاليا مع منتخب الأردن والمباريات المهمة في كأس العرب".

وشدد النعيمات "سوف أرد على ذلك السؤال لاحقا ولا يمكنني تخطي نادي العربي في أي شيء".

وتألق يزن النعيمات مع منتخب الأردن في كأس العرب الجارية بقطر، وسجل النعيمات هدفا في المنتخب الإماراتي بالجولة الافتتاحية.

وخاض النعيمات 8 مباريات مع العربي القطري في الدوري هذا الموسم وساهم في 4 أهداف.

إذ سجل اللاعب الأردني ثلاثة أهداف مقابل صناعة هدف واحد.

ويلعب النعيمات في مركز المهاجم كما يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر.

يزن النعيمات الأهلي العربي القطري
نرشح لكم
في الجول يكشف مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة المصري يفتتح مجمع ملاعب السيد متولي وزير الرياضة: سيكون هناك حل جذري لأزمة أرض الزمالك شيكا: التعادل مع الزمالك بداية مرحلة جديدة لكهرباء الإسماعيلية
أخر الأخبار
في الجول يكشف مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر 11 دقيقة | الكرة المصرية
"المدرب الأكثر تتويجا في النادي مستمر".. أبيل فيريرا يمدد عقده مع بالميراس 12 دقيقة | أمريكا
كوانساه يدافع عن محمد صلاح في أزمته مع سلوت 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر دربي الأمريكيتين - فلامنجو (1)-(0) كروز أزول.. جوووووول أوووووول 31 دقيقة | أمريكا
تشكيل دربي الأمريكيتين – جورجينو يقود فلامنجو.. وثلاثي في دفاع كروز أزول ساعة | أمريكا
الشرق الأوسط: الأندية السعودية لم تطرح فكرة التعاقد مع صلاح ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء ساعة | الدوري المصري
راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518905/خبر-في-الجول-يزن-النعيمات-الخيار-الأول-لتدعيم-هجوم-الأهلي