أحمد المحمدي يهاجم كاراجر بسبب صلاح: أنت عار والكل انتقدك

هاجم أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق، جيمي كاراجر مدافع ليفربول الأسبق بسبب هجومه على محمد صلاح نجم الريدز الحالي.

وكتب المحمدي تغريدة طويلة هاجم فيها كاراجر وجاءت كالآتي:

"يا جيمي.. أنت عار".

"صلاح أعاد كتابة قصته بالكامل من خلال العمل الشاق، والتواضع، والأداء العالمي".

"لم يفشل في تشيلسي، هو ببساطة لم يحصل على فرصة، ذهب إلى إيطاليا وبنى نفسه من جديد ثم انتقل إلى ليفربول وبعدها أصبح:

أسطورة في الدوري الإنجليزي

أعظم لاعب في تاريخ مصر

أحد أكثر المهاجمين ثباتا في جيله

"صلاح حمل منتخب مصر لسنوات، وهو الذي أعادنا إلى كأس العالم مرتين بعد غياب طويل، صلاح فاز بكل شيء بمجهوده".

"ليس غريبا أن رونالدو تجاهلك وميسي انتقدك وقال عنك مورينو إنك أقل من المتوسط وليس ضمن أفضل 1000 مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي".

واستعبد أرني سلوت، محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دومينيك سوبوسلاي.

وقال المدير الفني لـ ليفربول عبر أمازون برايم: "يجب أن نركز على ما أنجزناه هنا. أتفهم تماما أنه في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة ستكون جميع الأسئلة عن محمد صلاح".

