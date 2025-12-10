ارتبط اسمه بـ الأهلي.. تقرير يكشف تفاصيل خلاف الرجاء وبلعمري على التجديد

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

يوسف بلعمري - الرجاء المغربي

كشف تقرير مغربي عن تفاصيل الجلسة التي جمعت مسؤولي الرجاء المغربي لتجديد عقد يوسف بلعمري لاعب الفريق.

وارتبط بلعمري الظهير الأيسر لنادي الرجاء بالانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن وكيل أعمال يوسف بلعمري طلب من الرجاء 650 ألف دولار سنويا لتجديد عقد اللاعب.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف – كيف يفكر الأهلي في انتقالات يناير.. أجنبيان في الهجوم والدفاع "وسط عروض مصرية".. تقرير مغربي: بلعمري يرفض تجديد تعاقده مع الرجاء ارتبط اسمه بـ الأهلي.. المنتخب المغربية: اتجاه في الرجاء لتأجيل بيع بلعمري تقرير مغربي: الرجاء يرفض رحيل بلعمري في ظل اهتمام الأهلي وفريق آخر

وأوضحت التقارير ذاتها أن النادي المغربي توقف عرضه عند 480 ألف دولار، وأن الجلسة انتهت دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يستهدف ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير المقبل، في مراكز قلب الهجوم، والظهير الأيسر، ولاعب الوسط، وقلب الدفاع.(طالع التفاصيل)

وتلقى بلعمري عروضا من أندية سعودية ومصرية بالإضافة لتقدم هشام آيت منا رئيس الوداد بعرض لضم اللاعب وفقا للتقرير المغربي.

وخاض بلعمري 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.

يوسف بلعمري الرجاء المغربي الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة المصري يفتتح مجمع ملاعب السيد متولي وزير الرياضة: سيكون هناك حل جذري لأزمة أرض الزمالك إنتركونتيننتال – الكرتي ضمن قائمة بيراميدز لقبل النهائي وزير الرياضة: ننتظر مبررات اتحاد الكرة بشأن كأس العرب.. وهذه رسالتي لصلاح
أخر الأخبار
الشرق الأوسط: الأندية السعودية لم تطرح فكرة التعاقد مع صلاح 5 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء 29 دقيقة | الدوري المصري
راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب 39 دقيقة | الدوري المصري
فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة ساعة | الدوري المصري
كاسانو: على كاراجير أن يغسل فمه قبل الحديث عن صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – خبر في الجول.. الزمالك يتمم اتفاقه لضم المحترف الأمريكي كلينثوني إيرلي ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518901/ارتبط-اسمه-بـ-الأهلي-تقرير-يكشف-تفاصيل-خلاف-الرجاء-وبلعمري-على-التجديد