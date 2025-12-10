ارتبط اسمه بـ الأهلي.. تقرير يكشف تفاصيل خلاف الرجاء وبلعمري على التجديد

كشف تقرير مغربي عن تفاصيل الجلسة التي جمعت مسؤولي الرجاء المغربي لتجديد عقد يوسف بلعمري لاعب الفريق.

وارتبط بلعمري الظهير الأيسر لنادي الرجاء بالانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن وكيل أعمال يوسف بلعمري طلب من الرجاء 650 ألف دولار سنويا لتجديد عقد اللاعب.

وأوضحت التقارير ذاتها أن النادي المغربي توقف عرضه عند 480 ألف دولار، وأن الجلسة انتهت دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يستهدف ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير المقبل، في مراكز قلب الهجوم، والظهير الأيسر، ولاعب الوسط، وقلب الدفاع.(طالع التفاصيل)

وتلقى بلعمري عروضا من أندية سعودية ومصرية بالإضافة لتقدم هشام آيت منا رئيس الوداد بعرض لضم اللاعب وفقا للتقرير المغربي.

وخاض بلعمري 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.