لويس دياز: صلاح أول من رحب بي في ليفربول.. وترك بصمة عميقة في نفسي

حرص لويس دياز لاعب بايرن ميونيخ الألماني وليفربول السابق على الحديث بصورة طيبة عن محمد صلاح قائد منتخب مصر وزميله السابق.

لويس دياز النادي : بايرن ميونيخ محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال دياز في تصريحات عن صلاح عبر بي بي سي سبورت: "كان من أوائل من رحبوا بي في ليفربول بطريقة رائعة، وقتها اقترب مني وقال إذا احتجت أي مساعدة أنا هنا من أجلك".

وأضاف "أتذكر قوله لي في الملعب (دعنا نجرب هذا.. دعنا نجرب هذه الحركة حتى تنجح)".

وأردف "كانت لحظة تتويجنا بالدوري معه ورؤية مدى سعادته واستمتاعه شعورا لا يوصف، هو دائما يسعى ليكون لاعبا أفضل وشخصا أفضل، وقد ترك بصمة عميقة في نفسي".

وغادر لويس دياز ليفربول في الصيف الماضي وانضم إلى بايرن ميونيخ الألماني.

واستعبد أرني سلوت، محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دومينيك سوبوسلاي.

وقال المدير الفني لـ ليفربول عبر أمازون برايم: "يجب أن نركز على ما أنجزناه هنا. أتفهم تماما أنه في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة ستكون جميع الأسئلة عن محمد صلاح".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com