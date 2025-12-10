كأس العرب - طاقم تحكيم مصري يقود لقاء السعودية وفلسطين
الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 14:52
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين أمين عمر لقيادة مباراة السعودية وفلسطين تحكيميا في كأس العرب.
ويصطدم الأخضر السعودي بالمنتخب الفلسطيني في ربع نهائي كأس العرب يوم الخميس.
المباراة ستُدار بواسطة طاقم تحكيم مصري يتكون الطاقم من:
حكم الساحة: أمين عمر
المساعد الأول: محمود أبو الرجّال
المساعد الثاني: أحمد توفيق طلب
الحكم الرابع: كامبل كِيرك كاوانا واج
يذكر أن أمين عمر قاد مواجهة الجزائر والسودان في مرحلة المجموعات.
كأس العرب - مواعيد مباريات ربع النهائي والملاعب والقنوات الناقلة
وتأهل منتخب السعودية كوصيف لمجموعته، بينما تصدر منتخب فلسطين مجموعته.
