كأس العرب - طاقم تحكيم مصري يقود لقاء السعودية وفلسطين

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 14:52

كتب : FilGoal

أمين عمر - الأهلي - زد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين أمين عمر لقيادة مباراة السعودية وفلسطين تحكيميا في كأس العرب.

ويصطدم الأخضر السعودي بالمنتخب الفلسطيني في ربع نهائي كأس العرب يوم الخميس.

المباراة ستُدار بواسطة طاقم تحكيم مصري يتكون الطاقم من:

حكم الساحة: أمين عمر

المساعد الأول: محمود أبو الرجّال

المساعد الثاني: أحمد توفيق طلب

الحكم الرابع: كامبل كِيرك كاوانا واج

يذكر أن أمين عمر قاد مواجهة الجزائر والسودان في مرحلة المجموعات.

وتأهل منتخب السعودية كوصيف لمجموعته، بينما تصدر منتخب فلسطين مجموعته.

كأس العرب أمين عمر السعودية فلسطين
