كأس العرب - مؤتمر مدرب سوريا: المغرب لا يفرق كثيرا عن تونس

شدد الإسباني خوسيه لانا مدرب منتخب سوريا على صعوبة مواجهة فريقه أمام المغرب.

ويلعب منتخب سوريا أمام المغرب مساء الخميس ضمن ربع نهائي كأس العرب.

وقال خوسيه لانا مدرب منتخب سوريا في مؤتمر صحفي: "مواجهة المغرب صعبة للغاية لأنه يمتلك فريقا قويا. طالبت اللاعبين ببذل المزيد من الجهد، وأنا فخور بكل لاعبي سوريا".

وأضاف المدرب الإسباني" لا أعتقد أن هناك فارق كبير بين منتخب تونس ومنتخب المغرب. نعاني من بعض الإصابات وسنحاول اختيار التشكيل الأنسب للمباراة".

وكان منتخب سوريا قد تفوق على تونس في المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد سجله عمر خربين.

وتأهل المنتخب السعودي لربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية خلف المغرب.

بينما تصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى متفوقا على سوريا بفارق الأهداف.

