سوبوسلاي يتحدث عن أزمة صلاح

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 14:36

كتب : FilGoal

هدف واحتفال جرافنبيرخ - ليفربول - إيفرتون

تحدث دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول عن الأزمة التي يمر بها زميله محمد صلاح.

في خطوة غير مسبوقة.. استبعد نادي ليفربول نجمه محمد صلاح من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، ردا على تصريحاته الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وقال سوبوسلاي في تصريحات للصحفيين: "أنا قريب من صلاح جدا. الأزمة لا علاقة لها باللاعبين، إنه قراره الشخصي فيما يتعلق بحياته ومسيرته".

وأضاف "هل أحب استمرار صلاح في ليفربول؟ هذا ليس قرارنا كلاعبين، أنا أحبه كثيرا كزميل وكصديق لي".

وأتم الدولي المجري "صلاح قدم الكثير لهذا النادي. القرار سيكون بين النادي وبينه".

سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح

وفي أول رد فعل على استبعاده من مباراة إنتر.. نشر محمد صلاح نجم ليفربول صورة له داخل النادي في ظل سفر الفريق إلى إيطاليا.

ونشر صلاح صباح الثلاثاء صورته داخل صالة الجيمانزيوم بناديه، عبر حسابه على إنستجرام.

Image

واعتاد صلاح على نشر صوره داخل صالات الجيمانزيوم المختلفة في السنوات الأخيرة من مسيرته.

وحل ليفربول ضيفا على إنتر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من تصريحات صلاح الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد، وفاز بهدف دون مقابل.

وشارك صلاح بشكل طبيعي في مران عصر الاثنين قبل السفر إلى ميلانو، لكن القائمة المسافرة خلت من اسمه.

وسافر ليفربول بقائمة تتكون من 19 لاعبا، ويغيب عنها إلى جانب صلاح، كل من كودي جاكبو وفيديريكو كييزا وواتارو إندو وجيريمي فريمبونج.

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل).

Image

وأوضحت التقارير أن قرار استبعاد صلاح من مباراة الثلاثاء اتُخذ من قبل مجلس الإدارة وأرني سلوت.

صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "سأضرب مثالا، قد يبدو سخيفا لكنني أعتذر. أتذكر منذ فترة طويلة أن هاري كين لم يسجل لأكثر من عشر مباريات"

وأضاف "وقتها كان الإعلام يقول كين سيعود ويسجل بالتأكيد. أما عندما يتعلق الأمر بي، يبدأ الحديث عن ضرورة جلوسي على الدكة. أنا أعتذر لهاري".

وتابع "منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي وأنا أسجل أكثر من أي لاعب في الجيل الحالي مع هذا النادي".

وأوضح "لو كنت في مكان آخر كان الجميع سيدافع عني في وسائل الإعلام. أنا الوحيد في هذا الوضع".

وعبر صلاح عن شعوره قائلا "بعد كل ما قدمته للنادي، الأمر يؤلمني حقا. يمكنكم تخيل ذلك".

واختتم تصريحاته "أعرف النادي جيدا، فأنا هنا منذ سنوات طويلة. غدا سيواصل جيمي كاراجر انتقاده لي مجددا، ولكن حسنا لا بأس".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

دومينيك سوبوسلاي محمد صلاح ليفربول أرني سلوت
