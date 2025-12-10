كأس العرب - رينارد يفاضل بين ثنائي تحسبا لغياب لاعب النصر أمام فلسطين

يفاضل المدرب الفرسني هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بين لاعبين لتعويض أيمن يحيى حال تأكد غيابه امام فلسطين.

ويلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني مساء الخميس ضمن ربع نهائي المسابقة.

ووضع رينارد الثنائي، ناصر الدوسري ونواف بوشل ضمن خساراته في الجانب الأيسر حال تأكد غياب أيمن يحيى.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن أيمن يحيى الظهي الأيسر مهدد بالغياب عن مواجهة فلسطين بسبب الإصابة.

ويعاني أيمن يحيى من إصابة في الركبة حرمته من المشاركة في المران الأخير للمنتخب السعودي.

وينتظر هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الموقف النهائي لأيمن يحيى من المشاركة أمام فلسطين.

وتأهل المنتخب السعودي لربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية خلف المغرب.

بينما تصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى متفوقا على سوريا بفارق الأهداف.

كأس العرب - مواعيد مباريات ربع النهائي والملاعب والقنوات الناقلة