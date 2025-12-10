أمرابط ينضم لمنتخب المغرب قبل الموعد المتوقع.. ورئيس بيتيس يدافع عنه

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 12:26

كتب : FilGoal

سفيان إمرابط

سينضم سفيان أمرابط لاعب ريال بيتيس إلى صفوف منتخب المغرب قبل الموعد المتوقع، من أجل الاستعداد لكأس أمم إفريقيا.

وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية بالتمسك باللاعبين المشاركين في البطولة حتى يوم 15 ديسمبر، أي قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

وبما أنه لا يزال مصابا، ولن يتمكن أيضا من اللعب يوم الخميس ضد دينامو زغرب في الدوري الأوروبي، فقد منح النادي الإذن للاعب المغربي بالمغادرة، ليلتحق بمنتخب المغرب.

ودافع أنخيل هارو رئيس نادي ريال بيتيس عن الدولي المغربي، حين قال "أي شك في احترافية أمرابط هو أمر غير وارد. الآن التحق بمنتخب بلاده، وهو أمر مهم بالنسبة له أيضا، ولو كان قادرا على لعب مبارياتنا، لفعل ذلك بدون تردد".

وأضاف "أهمية أمرابط داخل الفريق واضحة ولا تقبل الجدل، غيابه كان بسبب الإصابة فقط، وليس بسبب أي تقصير أو خلافات".

وأتم هارو "أعتقد أنه لاعب رائع، ويمنحنا الكثير في وسط الميدان، ولا يخيّب الآمال أبدا".

تحوم الشكوك حول موعد انضمام مواطنه عبد الصمد الزلزولي جناح بيتيس لمنتخب المغرب، فالفريق سيلعب ضد رايو فايكانو يوم 15 ديسمبر.

وذكرت تقارير أن بيتيس طلب من الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل انضمام الزلزولي لصفوف المنتخب ليوم واحد.

وتنطلق البطولة الإفريقية في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 يناير 2026.

