وزير الرياضة: سيكون هناك حل جذري لأزمة أرض الزمالك

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أنه سيعلن قريبا عن حل جذري لأزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر.

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة عبر صدى البلد: "هذه المرة الرابعة التي أوجه فيها رسالة طمأنينة بشأن أرض الزمالك. هناك توجه باستمرار المسيرة الحالية للنادي وليس من المعقول أن نختصر المشكلة في الأرض حتى لو كانت مهمة".

وأضاف "الحل قريب، والإعلان عن ذلك قاب قوسين أو أدنى، وأيا كان القرار فالهدف هو وجود مكان يساعد النادي على استكمال مسيرته. سيكون هناك حل جذري".

أتم وزير الرياضة "لن نترك الزمالك أو الإسماعيلي أو الاتحاد السكندري، لكن مشكلة الزمالك أكبر نوعا ما، وهناك مشكلة قانونية في موضوع أرض أكتوبر. رسالتي مطمئنة، لكن الإعلان عنها سيكون في الوقت المناسب حتى لا يحدث خطأ جديد".

يذكر أن شريف الشربيني وزير الإسكان ذكر في وقت سابق أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور. (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي.

وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق.

و3 قضايا مختلفة بسبب مساعدي جوزيه جوميز.

أرض الزمالك وزير الرياضة
